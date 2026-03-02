Gần 1 tỷ người dùng ChatGPT mỗi tuần

(GLO)- OpenAI cho biết ChatGPT hiện có khoảng 900 triệu người dùng hoạt động mỗi tuần, tăng tới 350% chỉ trong vòng 18 tháng.

Theo đó, ChatGPT đang tiến gần hơn đến mốc 1 tỷ người dùng. Tốc độ tăng trưởng của chatbot cũng được đánh giá ấn tượng khi tháng 2-2025, số lượng người dùng hàng tuần là 400 triệu và đến tháng 9-2025 đạt 700 triệu.

ChatGPT hiện có hơn 9 triệu người dùng doanh nghiệp, tăng gấp 4 lần so với tháng 9-2025, và hơn 50 triệu người dùng cá nhân đăng ký trả phí.

ChatGPT gần chạm mốc 1 tỷ người dùng mỗi tuần. Ảnh: 9to5Mac

Ngoài ra, các ông lớn công nghệ đặc biệt là Apple. Kể từ khi ra mắt iOS 18, ChatGPT đã được tích hợp trực tiếp vào Siri, mở đường cho một kỷ nguyên trợ lý ảo thông minh hơn trên iPhone. Apple không muốn chỉ dừng lại ở vai trò đối tác. Apple được cho là đang tái định hình Siri theo hướng chatbot AI thực thụ trong các phiên bản iOS tương lai.

Song song đó, hãng đã mở rộng hợp tác với Google để tận dụng Gemini, đồng thời tích hợp các công cụ từ Anthropic và OpenAI vào môi trường phát triển Xcode, đưa AI vào sâu hơn trong hệ sinh thái của mình.