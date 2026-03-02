Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức công nghệ

Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360

Gần 1 tỷ người dùng ChatGPT mỗi tuần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
H.M (theo VNEspress, Saostar)

(GLO)- OpenAI cho biết ChatGPT hiện có khoảng 900 triệu người dùng hoạt động mỗi tuần, tăng tới 350% chỉ trong vòng 18 tháng.

Theo đó, ChatGPT đang tiến gần hơn đến mốc 1 tỷ người dùng. Tốc độ tăng trưởng của chatbot cũng được đánh giá ấn tượng khi tháng 2-2025, số lượng người dùng hàng tuần là 400 triệu và đến tháng 9-2025 đạt 700 triệu.

ChatGPT hiện có hơn 9 triệu người dùng doanh nghiệp, tăng gấp 4 lần so với tháng 9-2025, và hơn 50 triệu người dùng cá nhân đăng ký trả phí.

gan-1-ty-nguoi-dung-chatgpt-moi-tuan.jpg
ChatGPT gần chạm mốc 1 tỷ người dùng mỗi tuần. Ảnh: 9to5Mac

Ngoài ra, các ông lớn công nghệ đặc biệt là Apple. Kể từ khi ra mắt iOS 18, ChatGPT đã được tích hợp trực tiếp vào Siri, mở đường cho một kỷ nguyên trợ lý ảo thông minh hơn trên iPhone. Apple không muốn chỉ dừng lại ở vai trò đối tác. Apple được cho là đang tái định hình Siri theo hướng chatbot AI thực thụ trong các phiên bản iOS tương lai.

Song song đó, hãng đã mở rộng hợp tác với Google để tận dụng Gemini, đồng thời tích hợp các công cụ từ Anthropic và OpenAI vào môi trường phát triển Xcode, đưa AI vào sâu hơn trong hệ sinh thái của mình.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

OpenAI thử nghiệm đưa quảng cáo vào ChatGPT

OpenAI thử nghiệm đưa quảng cáo vào ChatGPT

(GLO)- OpenAI xác nhận đang thử nghiệm hiển thị quảng cáo trong ChatGPT bản miễn phí và gói Go tại Mỹ, riêng các gói Pro, Business, Enterprise, Education vẫn duy trì không quảng cáo. Bước đi này giúp người dùng tăng khả năng tiếp cận công cụ AI tiên tiến mà không phải trả thêm tiền.

Có thể bạn quan tâm

Bổ sung dịch vụ truy nhập internet 5G vào diện bắt buộc quản lý chất lượng

Bổ sung dịch vụ truy nhập internet 5G vào diện bắt buộc quản lý chất lượng

Tin tức công nghệ

(GLO)- Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 32/2020/TT-BTTTT quy định danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng. Đáng chú ý, dịch vụ truy nhập internet 5G được bổ sung vào nhóm dịch vụ phải công bố và chịu kiểm tra chất lượng theo quy định.

OpenAI thử nghiệm đưa quảng cáo vào ChatGPT

OpenAI thử nghiệm đưa quảng cáo vào ChatGPT

Tin tức công nghệ

(GLO)- OpenAI xác nhận đang thử nghiệm hiển thị quảng cáo trong ChatGPT bản miễn phí và gói Go tại Mỹ, riêng các gói Pro, Business, Enterprise, Education vẫn duy trì không quảng cáo. Bước đi này giúp người dùng tăng khả năng tiếp cận công cụ AI tiên tiến mà không phải trả thêm tiền.

null