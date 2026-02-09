Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Nokia N8 chính thức trở lại thị trường sau hơn 15 năm

NHÃ UYÊN (theo VOV, TNO)

(GLO)- Một bản firmware tùy chỉnh mang tên Reborn cho Nokia N8 do cộng đồng người hâm mộ thương hiệu Phần Lan phát triển đã giúp N8 có thể hoạt động lại trong năm 2026, ngay cả khi các máy chủ cập nhật chính thức của Nokia đã ngừng hoạt động.

Bản Reborn được xây dựng dựa trên nền tảng Belle. Theo đó, giao diện gốc được giữ nguyên, chỉ loại bỏ các ứng dụng không cần thiết và những liên kết lỗi thời, giúp cải thiện hiệu suất của chiếc điện thoại cũ.

nokia-n8-chinh-thuc-tro-lai-thi-truong-sau-hon-15-nam.jpg
Nokia N8. Ảnh: Slashgear/TNO

Bản cập nhật Reborn còn cho phép Nokia N8 tải nhiều nội dung internet hiện đại hơn so với phiên bản gốc, giảm thiểu các lỗi thường gặp, từ đó mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Trong khi đó, phần cứng của N8 vẫn hoạt động tốt nhờ vào thiết kế chất lượng của Nokia. Màn hình OLED và cổng HDMI cho phép kết nối với các màn hình hiện đại, khiến N8 trở thành một thiết bị đa năng, vừa là thiết bị giải trí, vừa là món đồ chơi cổ điển.

Dẫu vậy, người dùng được khuyến cáo cần chuẩn bị phương án dự phòng, vì trình điều khiển Windows 10 có thể gây xung đột với các công cụ flash cũ của Nokia, dẫn đến lỗi màn hình xanh (BSOD) và khiến điện thoại tạm thời không thể sử dụng.

Điện thoại Nokia N8 ra mắt lần đầu vào năm 2010, từng tạo sự chú ý với phần cứng ấn tượng, bao gồm màn hình cảm ứng nguyên khối và camera Carl Zeiss 12 MP với đèn flash Xenon vượt trội hơn nhiều điện thoại chụp ảnh hiện đại.

