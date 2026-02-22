Hơn 13.700 thiết bị Android nhiễm mã độc mới Keenadu đặc biệt nguy hiểm

(GLO)- Theo báo cáo của Kaspersky, mã độc Keenadu không chỉ xuất hiện trong các ứng dụng tải về từ cửa hàng ứng dụng mà còn có thể được nhúng trực tiếp vào ứng dụng hệ thống. Đáng lo ngại hơn, một số thiết bị mới đã được phát hiện có sẵn Keenadu ngay trong firmware.

Tính đến tháng 2-2026, các giải pháp bảo mật di động của Kaspersky đã phát hiện hơn 13.700 thiết bị nhiễm Keenadu hoặc các biến thể liên quan, tập trung tại Nga, Nhật Bản, Đức, Brazil và Hà Lan.

Kaspersky cũng nhận định mã độc này có liên hệ với các họ botnet Android từng được ghi nhận như Triada, BadBox và Vo1d.

Trong một số trường hợp, mã độc Keenadu có thể cho phép kẻ tấn công kiểm soát hoàn toàn thiết bị bị xâm nhập từ xa. Ảnh minh họa: ĐS&PL

Theo các nhà nghiên cứu, Keenadu được xếp vào nhóm phần mềm độc hại cửa hậu với đầy đủ chức năng. Ông Dmitry Kalinin - chuyên gia của Kaspersky - cảnh báo rằng, mã độc này có thể trao cho “kẻ tấn công quyền kiểm soát không giới hạn đối với thiết bị của nạn nhân”.

Cụ thể, Keenadu có khả năng lây nhiễm và can thiệp vào mọi ứng dụng đã cài đặt trên thiết bị; cài đặt các tệp APK tùy ý và cấp cho chúng toàn bộ quyền truy cập.

Hệ quả là toàn bộ dữ liệu trên thiết bị có thể bị xâm phạm, bao gồm hình ảnh, tin nhắn, thông tin đăng nhập ngân hàng và thậm chí cả các truy vấn tìm kiếm trên Google Chrome ở chế độ ẩn danh.

Kaspersky còn cho biết đã phát hiện một biến thể Keenadu được nhúng trong ứng dụng hệ thống dùng để mở khóa thiết bị bằng nhận diện khuôn mặt. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng dữ liệu khuôn mặt của người dùng có thể đã bị thu thập trái phép.

Mã độc này còn được phát hiện tích hợp sẵn trong phần mềm của một số mẫu máy tính bảng Android, cho thấy không phải mọi mối đe dọa an ninh đều có thể được ngăn chặn đơn giản bằng cách vá lỗ hổng hay tránh các tiện ích mở rộng độc hại.

Kaspersky khuyến nghị người dùng Android nên cài đặt các giải pháp bảo mật đáng tin cậy, thường xuyên kiểm tra và cập nhật phần mềm, quét thiết bị sau mỗi lần cập nhật và ngừng sử dụng ngay lập tức nếu phát hiện bị nhiễm mã độc.

Ngoài ra, người dùng cũng nên thận trọng khi mua các thiết bị Android giá rẻ, đặc biệt là hàng nhập khẩu không rõ nguồn gốc. Việc lựa chọn sản phẩm từ các thương hiệu uy tín và nhà phân phối đáng tin cậy vẫn là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất.

Sau khi thông tin được công bố, đại diện Google cho biết, người dùng Android vẫn được bảo vệ trước các biến thể đã biết của Keenadu thông qua Google Play Protect - tính năng bảo mật được bật mặc định trên các thiết bị có Google Play Services.

Play Protect có thể cảnh báo và vô hiệu hóa các ứng dụng có hành vi liên quan đến Keenadu, kể cả khi được cài từ nguồn ngoài Google Play. 3 ứng dụng được xác định chứa mã độc trong báo cáo cũng đã bị gỡ khỏi Google Play.