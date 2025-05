Chỉ mất 15 phút, mã độc đã được tạo ra bởi AI

Báo cáo Ứng phó Sự cố Toàn cầu Unit 42 năm 2025 của Palo Alto Networks cho thấy, 86% trong tổng số 500 sự cố an ninh mạng nghiêm trọng xảy ra trong năm 2024 đã gây gián đoạn hoạt động, tổn thất uy tín hoặc thiệt hại tài chính đáng kể cho tổ chức. Đáng chú ý, 70% trong số này liên quan đến từ ba bề mặt tấn công trở lên, bao gồm thiết bị đầu cuối, hệ thống mạng và môi trường đám mây.

Ông Simon Green, Chủ tịch khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Nhật Bản của Palo Alto Networks. (Ảnh: Minh Sơn/vietnamplus.vn)

Theo ông Simon Green, Việt Nam là 1 trong 21 quốc gia Châu Á- Thái Bình Dương đều gặp phải các vấn đề như web đen, tấn công mã độc, thiếu chuyên gia an ninh mạng.

Tại Việt Nam, có 52,89% số doanh nghiệp, tổ chức chưa có đầy đủ các giải pháp công nghệ để ứng phó sự cố an ninh mạng, 56,16% chưa đủ nhân sự chuyên trách về an ninh mạng; chỉ có 11% doanh nghiệp, tổ chức đạt mức trưởng thành sẵn sàng ứng phó các sự cố an ninh mạng.

Thống kê của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia thực hiện tháng 12/2024 cũng cho thấy, về công nghệ, 14% các doanh nghiệp chưa có phần mềm diệt virus, hơn 24% doanh nghiệp không có tường lửa, gần 36 % không có giải pháp sao lưu, phục hồi dữ liệu, chỉ có 48% doanh nghiệp có giải pháp giám sát an ninh mạng, gần 65% không có thông tin tình báo và 61,7% không có giải pháp ứng phó điểm cuối.

Thế giới đã chứng kiến một sự thay đổi đáng báo động trong hành vi tấn công mạng. Nếu như trước đây, hacker lên kế hoạch kỹ lưỡng để tung đòn “bất ngờ”, thì nay, tấn công trở nên liên tục, quy mô nhỏ nhưng dồn dập, với hàng ngàn biến thể được phát động mỗi giờ, mỗi phút.

Điều này đặt ra một yêu cầu mới: phòng thủ an ninh mạng phải diễn ra theo thời gian thực, tương tự như một hệ miễn dịch số – phát hiện và phản ứng ngay khi nguy cơ xuất hiện.