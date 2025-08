Điểm tựa chuyển đổi số của tỉnh

“Trái tim số” của tỉnh

Ngày 17-7-2025, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 757/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chuyển đổi số Gia Lai (DTC Gia Lai) trực thuộc Sở KH&CN. Trung tâm được thành lập trên cơ sở tách từ Trung tâm Ứng dụng KH&CN Bình Định và sáp nhập với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai (cũ), trở thành đầu mối thống nhất triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và chính quyền điện tử của tỉnh.

Kỹ thuật viên của DTC Gia Lai giám sát nền tảng đô thị thông minh, bảo đảm hệ thống phục vụ điều hành thông suốt. Ảnh: Hương Giang

Bước vào Phòng Giám sát điều hành (IOC), có thể cảm nhận nhịp đập của “trái tim số” của tỉnh. Trên màn hình led lớn, hàng nghìn thông số được cập nhật theo thời gian thực. Đội ngũ kỹ thuật viên túc trực để giám sát vận hành các nền tảng số, theo dõi cảnh báo, xử lý sự cố phần mềm và đảm bảo dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của tỉnh luôn chính xác, thông suốt. “Chúng tôi phải giữ cho hệ thống ứng dụng và dữ liệu luôn ổn định như nhịp tim con người. Mỗi cảnh báo hay phản hồi lỗi từ người dùng đều được xử lý ngay lập tức”, ông Đinh Hùng Tuấn, Giám đốc DTC Gia Lai, chia sẻ.

Ngoài việc giám sát vận hành các nền tảng số, DTC Gia Lai còn là “lá chắn” bảo vệ an toàn an ninh mạng của tỉnh. Trong tháng 6.2025, Trung tâm đã phát hiện và xử lý hơn 120 cảnh báo an ninh mạng, trong đó có một vụ tấn công DDoS nghiêm trọng khiến hệ thống gián đoạn trong 2 giờ. Nhờ hệ thống cảnh báo sớm và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị liên quan, sự cố được khắc phục nhanh chóng, bảo đảm dữ liệu và các dịch vụ thiết yếu của tỉnh an toàn tuyệt đối.

“Trái tim số” này còn lan tỏa nhịp đập đến mọi mặt đời sống. Hệ thống đô thị thông minh giúp lực lượng chức năng kịp thời xử lý 74 trường hợp vi phạm đèn tín hiệu giao thông chỉ trong tháng 6, trong khi mạng lưới camera an ninh góp phần hỗ trợ điều tra 2 vụ việc quan trọng. Dữ liệu phân tích gần 27.000 bài đăng trên mạng xã hội, giúp lãnh đạo tỉnh nắm bắt dư luận và điều chỉnh chính sách sát thực tế. Cổng đô thị thông minh tiếp nhận 17 phản ánh hiện trường từ người dân và hơn một nửa trong số đó đã được xử lý.

Trong lĩnh vực thủy sản, hệ thống giám sát tàu cá trở thành “người bạn đồng hành” của ngư dân, từ cảnh báo thời tiết đến hỗ trợ liên lạc và bảo đảm an toàn đánh bắt. DTC Gia Lai cũng đứng sau việc duy trì email, tên miền, website và máy chủ cho các cơ quan trong tỉnh, bảo đảm hạ tầng thông tin luôn “tuần hoàn” trơn tru.

Hướng tới chính quyền số, xã hội số

Tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thiện chính quyền số, phát triển kinh tế số và bảo đảm mọi người dân đều có thể tiếp cận thuận lợi các dịch vụ công trực tuyến. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, tỉnh xác định hạ tầng kỹ thuật phải đi đôi với việc xây dựng đội ngũ nhân lực đủ năng lực khai thác và vận hành công nghệ. Trong tiến trình ấy, DTC Gia Lai được xem là “điểm tựa công nghệ” của tỉnh, hỗ trợ triển khai, giám sát và khai thác các nền tảng số phục vụ điều hành.

DTC Gia Lai còn là “lá chắn” bảo vệ an toàn an ninh mạng của tỉnh. Ảnh: Hương Giang

Những ngày cuối tháng 7, DTC Gia Lai tất bật chuẩn bị cho khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã về chuyển đổi số theo Kế hoạch số 04/KH-UBND của UBND tỉnh. Ngoài việc kiểm tra sự sẵn sàng của các nền tảng số nhằm bảo đảm hệ thống giảng dạy trực tuyến kết nối thông suốt tới 135 xã, phường thì khâu chuẩn bị tài liệu cũng được chuẩn bị khá chu đáo, bao gồm số hóa và tối ưu bài giảng để học viên có thể học trực tuyến trên nhiều thiết bị.

Theo ông Đinh Hùng Tuấn, khóa học chú trọng thực hành các kỹ năng như vận hành văn phòng điện tử, quản lý hạ tầng số cấp xã, sử dụng chữ ký số và ứng dụng AI cơ bản, giúp cán bộ cơ sở có thể áp dụng ngay vào công việc, trở thành lực lượng nòng cốt lan tỏa chuyển đổi số đến từng địa phương.

Cùng với nâng cao năng lực nhân sự, UBND tỉnh cũng đang tiếp tục ưu tiên phát triển hạ tầng số và xây dựng kho dữ liệu dùng chung, bảo đảm các hệ thống công nghệ “vận hành ổn định, không gián đoạn” như yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn. Trong chuyến thị sát IOC cuối tháng 6, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, hạ tầng công nghệ và hệ thống thông tin là “xương sống” phục vụ điều hành và phục vụ người dân, đặc biệt trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Với sự đồng hành của tỉnh, DTC Gia Lai tiếp tục giữ vững vai trò “bộ não số”, không chỉ hỗ trợ quản trị và điều hành mà còn trở thành lực kéo then chốt giúp tỉnh hiện thực hóa mục tiêu chính quyền số, kinh tế số và xã hội số vào năm 2030.