Apple ra mắt iPhone 17 và iPhone Air siêu mỏng tại sự kiện tháng 9

LÊ QUẢNG (tổng hợp)

(GLO)- Apple dự kiến tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới vào ngày 9-9, với tâm điểm là dòng iPhone 17 cùng Apple Watch thế hệ mới và AirPods Pro 3.

Theo thông tin mới nhất từ giới công nghệ, iPhone 17 sẽ được nâng cấp mạnh mẽ với màn hình 6,3 inch, tần số quét 120Hz và camera trước 24 megapixel. Máy có thể bổ sung thêm 2 màu sắc mới là tím và xanh lá.

iphone17.jpg
Ảnh: Majin Bu

Các phiên bản Pro sẽ thay đổi rõ rệt ở cụm camera sau, được thiết kế dạng thanh ngang chạy dài. iPhone 17 Pro có thể chuyển từ viền titan sang nhôm để giảm trọng lượng, trong khi iPhone 17 Pro Max dày hơn nhằm chứa pin dung lượng lớn hơn.

Dự kiến giá iPhone 17 khoảng 800 USD, iPhone 17 Pro khoảng 1.050 USD và iPhone 17 Pro Max 1.250 USD. Phiên bản Pro có thể bỏ tùy chọn bộ nhớ 128 GB, chỉ còn 256 GB, 512 GB và 1 TB.

iphoneair.jpg
Ảnh: Apple Track

Thiết bị được đồn đoán nhiều nhất là iPhone Air, mẫu smartphone mỏng chỉ 5,5 mm, màn hình 6,6 inch. iPhone Air có thể thay thế dòng Plus, với mức giá dự kiến 950 USD. Máy có thể chỉ có một camera sau và ba màu: đen, bạc và vàng nhạt.

Trong khi đó, đồng hồ Apple Watch Ultra 3 được kỳ vọng có nâng cấp đáng kể, bao gồm tốc độ sạc nhanh hơn, hỗ trợ 5G, kết nối vệ tinh và màn hình lớn hơn. Cả Ultra 3 và Series 11 có thể bổ sung tính năng theo dõi huyết áp, cảnh báo khi chỉ số quá cao hoặc quá thấp, cùng khả năng hỗ trợ phát hiện chứng ngưng thở khi ngủ.

apple-watch.jpg
Ảnh: Apple

Apple Watch SE thế hệ 3 được cho là không có nhiều thay đổi ngoài việc tăng kích thước màn hình, có thể có phiên bản vỏ nhựa. Giá bán dự kiến đối với SE 3 khoảng 250 USD, Series 11 khoảng 400 USD và Ultra 3 khoảng 800 USD.

Đánh giá bài viết

