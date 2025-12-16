Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Google Maps bổ sung tính năng tự động ghi nhớ vị trí đỗ xe trên iPhone

NHÃ UYÊN (theo VOV, TNO)

(GLO)- Google Maps vừa bổ sung tính năng mới, cho phép tự động ghi nhớ vị trí đỗ xe để dễ tìm kiếm trong bãi đậu xe rộng lớn. Hiện tại tính năng này chỉ hoạt động trên iPhone, người dùng Android vẫn phải thực hiện thao tác này theo cách thủ công.

Theo đó, nếu iPhone kết nối với xe qua Bluetooth, USB hoặc CarPlay, Google Maps sẽ tự động ghi nhớ vị trí người dùng đã đỗ và hiển thị thông tin đó trên bản đồ với nhãn "You parked here".

google-maps-bo-sung-tinh-nang-tu-dong-ghi-nho-vi-tri-do-xe-tren-iphone.jpg
Tính năng mới này của Google Maps giúp việc tìm xe trong các bãi đậu xe trở nên dễ dàng hơn. Ảnh minh họa: VOV

Tính năng này của Google Maps hoạt động bằng cách phát hiện sự ngắt kết nối giữa điện thoại và xe. Vị trí được lưu trong tối đa 48 giờ hoặc cho đến khi người dùng khởi động lại xe.

Nếu đã tùy chỉnh biểu tượng xe trong ứng dụng, người dùng sẽ thấy biểu tượng đó thay vì chữ “P” thông thường, giúp mang lại nhiều tiện lợi.

Ngoài ra, nếu người dùng cho phép ứng dụng truy cập dữ liệu Motion & Fitness, Google Maps sẽ biết khi nào người dùng bắt đầu và dừng lái xe.

Đáng chú ý, tính năng mới này không khiến người dùng khó chịu vì thông báo mà chỉ xuất hiện khi cần thông tin hỗ trợ.

Với người dùng iPhone có ô tô, nhờ việc bổ sung này của Google Maps, việc tìm xe trong các bãi đậu xe trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Trước đây, người dùng Google Maps trên iPhone chỉ có thể thực hiện ghi nhớ vị trí đỗ xe bằng tay với nhiều thao tác phiền hà. Điều này cũng khiến việc tìm xe trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là khi đỗ xe ở những nơi đông đúc, xa lạ.

