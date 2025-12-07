Mỹ chuyển trọng tâm sang lĩnh vực robot, cạnh tranh với Trung Quốc

(GLO)- Sau AI, Mỹ tiếp tục chuyển trọng tâm sang lĩnh vực robot, đánh dấu bước mở rộng chính sách công nghiệp nhằm cạnh tranh với Trung Quốc trong các lĩnh vực then chốt.

Theo Liên đoàn Robot Quốc tế, Trung Quốc hiện sở hữu khoảng 1,8 triệu robot công nghiệp trong các nhà máy, gấp 4 lần của Mỹ. Để thu hẹp khoảng cách, đầu tư vào robot tại Mỹ dự kiến đạt hơn 2,3 tỷ đô la vào năm 2025, trong bối cảnh thị trường robot hình người toàn cầu được dự báo tăng trưởng mạnh.

Trí tuệ nhân tạo và robot đang hoạt động cùng nhau theo những cách mạnh mẽ. Ảnh minh họa: Internet

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết, ông đã làm việc với lãnh đạo nhiều doanh nghiệp robot và bày tỏ quyết tâm thúc đẩy ngành công nghiệp này. Chính quyền Mỹ cũng được cho là sẽ xem xét ban hành một sắc lệnh về robot trong năm tới.

Ở một diễn biến khác trước đó, tỷ phú công nghệ Elon Musk nhận định, AI và robot “gần như là điều duy nhất có thể giải quyết cuộc khủng hoảng nợ của Mỹ, bởi nợ hiện đang cao ở mức phi lý”.

Vị tỷ phú này cũng cho rằng, cách duy nhất để Mỹ giải quyết khoản nợ quốc gia lên tới hơn 38.000 tỷ USD là triển khai rộng rãi robot AI, nhằm tăng năng suất và sản lượng.

Mặc dù các nghiên cứu cũng cảnh báo rằng tự động hóa quá mức có thể khiến người lao động bị giảm cơ hội việc làm, song một số tổ chức trong ngành lại nhấn mạnh kịch bản robot và con người hỗ trợ lẫn nhau, mở rộng năng suất và tạo thêm việc làm mới trong khâu sản xuất, vận hành và bảo trì robot.