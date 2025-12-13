Disney “bắt tay” OpenAI, cho phép người dùng tạo video AI của hơn 200 nhân vật

(GLO)- Walt Disney và OpenAI vừa công bố 1 thỏa thuận có thời hạn 3 năm, cho phép người dùng tạo và chia sẻ các video ngắn do AI tạo ra với hơn 200 nhân vật từ các thương hiệu Disney, Marvel, Pixar và Star Wars trên nền tảng tạo video Sora của OpenAI và ChatGPT từ năm 2026.

Thỏa thuận này bao gồm khoản đầu tư vốn chủ sở hữu trị giá 1 tỷ USD của Disney vào OpenAI, cùng với quyền mua thêm cổ phần trong nhà sản xuất ChatGPT.

Đây cũng là lần đầu tiên một công ty giải trí lớn áp dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh một cách quy mô, cho phép sử dụng các nhân vật vốn được bảo vệ bản quyền nghiêm ngặt của mình để tạo nội dung bằng AI.

Chuột Mickey là một trong các nhân vật Disney mà người dùng có thể tạo video trên Sora sau hợp tác giữa 2 công ty. Ảnh: Reuters/znews.vn

Các nhân vật có sẵn để người hâm mộ tạo ra sẽ bao gồm chuột Mickey, chuột Minnie, Elsa từ "Frozen" và các anh hùng Marvel như Người Sắt, Thuyền trưởng Mỹ; cũng như các biểu tượng "Star Wars" là Darth Vader và Yoda…

Đối với OpenAI, thỏa thuận này đến vào thời điểm nhạy cảm khi công ty đang phải đối mặt với những câu hỏi ngày càng tăng về tính bền vững của mô hình kinh doanh, với chi phí tăng vọt nhanh hơn nhiều so với doanh thu mặc dù sắp đạt gần 1 tỷ người dùng hàng ngày trên toàn thế giới.

Thỏa thuận này chỉ bao gồm các video không dài quá 30 giây và không được sử dụng cho các sản phẩm dài hơn; đồng thời loại trừ hình ảnh và giọng nói của các diễn viên trong bối cảnh Hollywood đang lo ngại sâu sắc về tác động của AI đối với ngành công nghiệp sáng tạo.

Ngoài việc cấp phép, Disney sẽ triển khai công nghệ của OpenAI để xây dựng các sản phẩm và trải nghiệm mới cho Disney+, nền tảng phát trực tuyến, và sẽ cung cấp ChatGPT cho nhân viên của mình.

Cả 2 công ty đều nhấn mạnh cam kết sử dụng AI một cách có trách nhiệm. Trong đó, OpenAI cam kết áp dụng các chính sách và biện pháp kiểm soát phù hợp với độ tuổi để ngăn chặn việc tạo ra nội dung bất hợp pháp hoặc có hại và bảo vệ quyền của người sáng tạo.