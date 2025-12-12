"Những kiến trúc sư của AI" là nhân vật của năm 2025

Theo đó, Time vinh danh những con người đang xây dựng, thiết kế và định hình AI, bao gồm cả những tên tuổi lớn đang truyền bá cho công nghệ này lẫn những người làm việc thầm lặng phía sau nhằm tạo ra nó.

Nhân vật của năm 2025 được hiển thị trên hai trang bìa của Time. Ảnh nguồn Báo Thanh Niên

Điều đó được thể hiện trên 2 trang bìa, bìa thứ nhất mô phỏng lại bức ảnh "Bữa trưa trên tòa nhà chọc trời" nổi tiếng, với sự xuất hiện của các nhân vật Mark Zuckerberg của Meta, Lisa Su của AMD, Elon Musk của xAI, Jensen Huang của Nvidia, Sam Altman của OpenAI, Demis Hassabis của Deepmind Technologies, Dario Amodei của Anthropic và Fei-Fei Li của Viện AI hướng đến con người Stanford. Bìa thứ hai thể hiện một công trình AI đang được xây dựng và cũng có các nhân vật nói trên.

Tổng biên tập Time Sam Jacobs nói trên chương trình TODAY rằng: "Năm nay là năm mà chúng tôi cảm thấy những người đang thiết kế, tưởng tượng và xây dựng trí tuệ nhân tạo đã ngừng tranh luận về cách tạo ra công nghệ này và bắt đầu chạy đua để triển khai nó. Hậu quả đối với xã hội là vô cùng lớn".

Nhân vật của năm do tạp chí Time bình chọn không phải là một giải thưởng vinh danh, mà là sự ghi nhận dành cho cá nhân, nhóm người, ý tưởng hoặc sự vật đã có ảnh hưởng lớn nhất đến các sự kiện trong năm, theo hướng tích cực lẫn tiêu cực.