Phát hành iOS 26.2, Apple bổ sung nhiều thay đổi cho iPhone và iPad

(GLO)- Apple đã chính thức phát hành bản cập nhật iOS 26.2 cho iPhone và iPad, mang tới loạt tính năng mới hữu ích cho người dùng.

Điểm mới nổi bật nhất trên iOS 26.2 là AirDrop được bổ sung cơ chế mã dùng một lần (one-time code). Nhờ thế, thay vì phải chuyển sang chế độ “Mọi người” trong thời gian giới hạn như trước, người dùng nay có thể tạo một mã AirDrop riêng để chia sẻ tệp với người khác, kể cả khi họ không nằm trong danh bạ.

Mã AirDrop này có thể được sử dụng trong thời hạn tối đa 30 ngày, giúp việc trao đổi dữ liệu linh hoạt hơn trong các tình huống như làm việc nhóm, sự kiện, hội thảo hoặc chia sẻ tài liệu tạm thời; đồng thời vẫn giữ được mức độ kiểm soát và bảo mật cao hơn so với cách bật AirDrop công khai trước đây.

Apple bổ sung nhiều thay đổi cho iPhone và iPad trên bản cập nhật iOS 26.2. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, iOS 26.2 còn mang đến nhiều cải tiến cho Apple Music, Podcasts, Games, cùng các cập nhật bảo mật và sửa lỗi. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất của bản cập nhật lần này là việc Apple kích hoạt một số tính năng từng bị trì hoãn do các quy định pháp lý.

Cụ thể, tại châu Âu, iOS 26.2 chính thức đưa tính năng Dịch trực tiếp vào hoạt động. Người dùng có thể sử dụng AirPods để nghe bản dịch theo thời gian thực trong các cuộc hội thoại đa ngôn ngữ. Trước đó, Apple đã trì hoãn việc triển khai Dịch trực tiếp tại khu vực này do các yêu cầu từ Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) của Liên minh châu Âu.

Tính năng này hỗ trợ nhiều ngôn ngữ phổ biến như tiếng Anh (Mỹ và Anh), Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha (Brazil), Ý, Nhật, Hàn Quốc và tiếng Trung (giản thể, phồn thể).

Trong khi đó tại Nhật Bản, người dùng iPhone có thể thay thế trợ lý Siri bằng các trợ lý giọng nói của bên thứ 3 như Google Gemini hoặc Amazon Alexa thông qua nút nguồn. Thay đổi này xuất phát từ các quy định mới về cạnh tranh. Tuy nhiên, Apple cho biết chưa có kế hoạch mở rộng tùy chọn tương tự sang các thị trường khác trong thời gian gần.

Ngoài ra, iOS 26.2 còn bổ sung nhiều cải tiến về giao diện và tiện ích. Apple tinh chỉnh hiệu ứng Liquid Glass trên màn hình khóa, cho phép người dùng tùy chỉnh độ hiển thị của đồng hồ và tạo cảm giác chiều sâu rõ ràng hơn.

Trên hệ điều hành mới, ứng dụng Reminders (Nhắc nhở) cũng được nâng cấp để tích hợp tính năng báo thức.

Giờ đây khi thiết lập lời nhắc quan trọng, người dùng có thể bật tùy chọn “Urgent” để Reminders kích hoạt báo thức âm thanh, thậm chí khi đang bật chế độ Focus hoặc tắt tiếng, giúp đảm bảo không bỏ lỡ công việc quan trọng.

Về mặt bảo mật và tính ổn định, Apple cho biết, iOS 26.2 bao gồm nhiều bản vá lỗi và cập nhật bảo mật quan trọng, nhưng không nêu cụ thể.

Các máy iPhone và iPad tương thích iOS 26 lúc này đã có thể cập nhật lên iOS 26.2 thông qua mục Cài đặt -> Cập nhật phần mềm. Dung lượng tải về vào khoảng gần 600MB.