Nhật Bản sản xuất máy tắm tự động dành cho người

(GLO)- Máy tắm tự động Mirai đang được Công ty Science (Nhật Bản) bán ra thị trường với giá 60 triệu yen (khoảng hơn 10 tỷ đồng). Sản phẩm này được nhiều người chú ý với khả năng tắm và sấy khô người chỉ trong 15 phút.

Theo đó, người dùng chỉ cần bước vào bồn và ngả lưng trên ghế. Máy sẽ đóng lại và sử dụng công nghệ bong bóng siêu nhỏ để làm sạch sâu lỗ chân lông, loại bỏ tế bào da chết và bã nhờn.

Đồng thời, các cảm biến tích hợp sẽ theo dõi tình trạng sức khỏe của người dùng, trong khi video và âm nhạc được phát để tạo không gian thư giãn trong quá trình làm sạch.

Máy tắm tự động Mirai của Công ty Science (Nhật Bản). Ảnh: AFP/vnexpress.net

Máy tắm Mirai được hé lộ lần đầu tại Triển lãm Thế giới diễn ra ở Osaka trong năm nay và đã “lọt vào tầm mắt” của lãnh đạo Science, khiến họ quyết định thương mại hóa sản phẩm.

Science cho biết chỉ sản xuất giới hạn khoảng 40-50 chiếc máy tắm để bảo vệ giá trị thương hiệu và tính hiếm có của công nghệ. Từng chiếc đều được lắp ráp thủ công, với chiều dài x rộng x cao là 2,5 x 1 x 2,6 (m), đủ lớn để đa số người dùng nằm thoải mái.

Sản phẩm hướng đến thị trường spa thương mại xa xỉ, có thể dùng trong khách sạn cao cấp, khu nghỉ dưỡng, công viên giải trí, spa chăm sóc sức khỏe thay vì trong gia đình.

Một đại diện của Science cũng thông tin rằng, trong tương lai, nếu công nghệ phát triển và hệ thống sản xuất hàng loạt được thiết lập, khả năng sẽ có một mẫu máy với giá cả phải chăng hơn dành cho hộ gia đình.