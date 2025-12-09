Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Trung Quốc ra mắt “siêu robot hình người” 6 tay

(GLO)- Tập đoàn Midea (Trung Quốc) vừa giới thiệu “siêu robot hình người” MIRO U. Đây là sản phẩm đầu tiên trên thế giới sở hữu thiết kế bánh xe, chân, 6 tay để đảm nhiệm các tác vụ công nghiệp phức tạp và tự động hóa với hiệu suất cao.

Robot này thể hiện sự khác biệt rõ rệt so với thiết kế nhân hình truyền thống. Dù vẫn có phần đầu và thân giống con người, song nó được đặt trên một khung di chuyển dạng bánh xe-chân và sở hữu 6 cánh tay sinh học.

MIRO U được trang bị 6 cánh tay cơ học, bánh xe di chuyển và đầu tháo lắp linh hoạt. Ảnh: Weibo/Znews.vn

Theo đó, MIRO U sử dụng các cánh tay phía dưới để nâng đỡ những bộ phận nặng, trong khi các cánh tay phía trên thực hiện những nhiệm vụ tinh vi như lắp ráp hoặc siết chặt linh kiện. Robot còn có khả năng xoay 360 độ tại chỗ và nâng theo phương dọc một cách ổn định, cho phép linh hoạt mọi hướng.

Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc công nghệ của Midea Wei Chang xác nhận rằng, MIRO U là mẫu robot hình người thế hệ thứ 3 trong dòng sản phẩm của Công ty. Trước đó, Công ty đã phát triển công nghệ này hoàn toàn trong nội bộ.

Được biết, Midea đang tiến rất nhanh từ giai đoạn nguyên mẫu đến thử nghiệm thực tế. Công ty cũng xác nhận rằng, MIRO U sẽ được đưa vào Nhà máy sản xuất máy giặt cao cấp Wuxi trước khi sang 2026.

