Gia Lai: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc

(GLO)- Sáng 12-12, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (Đề án 100) giai đoạn 2020-2025; đồng thời thảo luận định hướng, giải pháp cho giai đoạn 2026-2030.

Thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19-1-2019 của Thủ tướng Chính phủ, những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Bảo Long

Qua đó, nhận thức của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng về vai trò truy xuất nguồn gốc được nâng lên rõ rệt; thông tin sản phẩm ngày càng minh bạch, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao hiệu quả quản lý.

Trong khuôn khổ Đề án, Sở đã hỗ trợ 1 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã và 17 chủ thể OCOP tại Gia Lai (cũ) áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn quốc gia; hỗ trợ xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho 14 nhóm sản phẩm nông nghiệp của 19 tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã tại Bình Định (cũ).

Ngoài ra, Sở còn tư vấn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, ghi nhãn hàng hóa cho nhiều sản phẩm nông nghiệp tại các cơ sở sản xuất.

Đại diện Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và tiêu chuẩn kỹ thuật truy xuất nguồn gốc. Ảnh: Bảo Long

Trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Sở đã tư vấn cho 44 chuỗi cung ứng nông sản tại 38 xã, phường áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc phù hợp tiêu chuẩn quốc gia; hỗ trợ xây dựng hồ sơ mã số mã vạch GS1 cho 5 đơn vị.

Đồng thời, hướng dẫn, đánh giá chứng nhận VietGAP cho 25 lượt tổ chức, doanh nghiệp với diện tích hơn 254 ha rau, củ, quả.

Tại hội thảo, các đại biểu khẳng định truy xuất nguồn gốc gắn với thương mại điện tử là xu hướng tất yếu, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu và năng lực cạnh tranh.

Giai đoạn 2026-2030, Gia Lai cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, thúc đẩy chuyển đổi công nghệ, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.