Bốn sản phẩm Apple có thể ra mắt đầu năm 2026

(GLO)- Theo website công nghệ 9tomac , Apple có thể trình làng 4 sản phẩm mới vào đầu năm 2026, thậm chí sớm nhất là tháng 1.

MacBook Pro 14 inch và 16 inch với chip M5 Pro và M5 Max

Năm nay, Apple đã trình làng chip M5 trên ba dòng sản phẩm: MacBook Pro, iPad Pro và Vision Pro. Tuy nhiên, các phiên bản M5 Pro và M5 Max chưa xuất hiện, trong khi mẫu MacBook Pro duy nhất được nâng cấp là bản 14 inch.

Ảnh: 9tomac

Theo các nguồn tin, Apple sẽ giới thiệu MacBook Pro 14 inch và 16 inch trang bị M5 Pro và M5 Max vào đầu năm 2026. Trước đó, tháng 1-2023, hãng từng ra mắt phiên bản MacBook Pro dùng chip M2 Pro và M2 Max, nên lịch trình tương tự hoàn toàn có thể lặp lại với thế hệ M5.

MacBook 12,9 inch mới

Trong nhiều năm, giới phân tích liên tục dự báo Apple sẽ phát hành một dòng MacBook giá rẻ hơn để cạnh tranh tốt hơn với Chromebook và các mẫu phổ thông.

Ảnh: 9tomac

Đầu năm 2026, điều này có thể trở thành hiện thực khi Apple được cho là đang chuẩn bị ra mắt một mẫu MacBook 12,9 inch sử dụng chip A18 Pro, vốn thuộc dòng chip dành cho iPhone với nhiều màu sắc trẻ trung.

iPad dùng chip A18

Đầu năm nay, mẫu iPad tiêu chuẩn được nâng cấp cấu hình với chip A16 Bionic. Tuy nhiên, đầu năm sau, phiên bản tiếp theo dự kiến sẽ chuyển sang chip A18, cho phép thiết bị hỗ trợ tính năng Apple Intelligence.

Ảnh: 9tomac

Những thông tin khác về mẫu iPad mới vẫn còn rất hạn chế, nhưng nhiều khả năng thiết kế tổng thể sẽ được giữ nguyên, mà chủ yếu nâng cấp phần cứng bên trong.

iPhone 17e

Apple cũng được đồn đoán đang phát triển thêm một phiên bản nữa thuộc dòng iPhone 17 và có thể ra mắt rất sớm trong năm 2026.

Ảnh: 9tomac

Mẫu iPhone 17e được cho là sẽ dùng chung chip A19 với iPhone 17 và sở hữu camera trước. Máy cũng được cho là có hai thay đổi về thiết kế, đó là chuyển sang Dynamic Island thay cho màn hình tai thỏ và viền mỏng hơn.

Hồi đầu năm nay, Apple giới thiệu một thành viên mới trong gia đình iPhone. Dù được kỳ vọng là bản nâng cấp của iPhone SE, nhưng mẫu máy này lại được đặt tên là iPhone 16e.