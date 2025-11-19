Trung Quốc thử nghiệm các giải pháp kỹ thuật cho mạng di động 6G

(GLO)- Theo báo cáo tại Hội nghị Phát triển 6G 2025 diễn ra mới đây, Trung Quốc đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm các công nghệ then chốt ban đầu và chính thức bước sang giai đoạn thử nghiệm các giải pháp kỹ thuật cho mạng di động 6G.

Thành tựu của giai đoạn 1 được đánh dấu bằng việc xác minh tiềm năng của hàng loạt công nghệ mới nổi, bao phủ 9 lĩnh vực kỹ thuật trọng tâm thông qua hàng trăm thử nghiệm được chuẩn hóa.

Lộ trình phát triển 6G của Trung Quốc chính thức khởi động từ năm 2022 với 3 giai đoạn then chốt. Ảnh minh họa: Internet

Giai đoạn 2-thử nghiệm giải pháp kỹ thuật đang được Bắc Kinh triển khai mạnh mẽ. Công tác thử nghiệm được thiết kế bám sát các kịch bản ứng dụng điển hình do Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) đề xuất.

Để hỗ trợ cho mục tiêu dài hạn, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cho biết đã xây dựng được 1 kho dự trữ ấn tượng với hơn 300 công nghệ then chốt, làm nền tảng vững chắc cho tương lai của 6G.

Được biết, lộ trình phát triển 6G của Trung Quốc chính thức khởi động từ năm 2022 với 3 giai đoạn then chốt.

Trong đó, giai đoạn đầu tiên (2022-2024) nhằm xác định các hướng đi công nghệ chính; giai đoạn 2 (2025-2026) tập trung vào việc thử nghiệm các giải pháp kỹ thuật toàn diện và phát triển những nguyên mẫu đầu tiên; giai đoạn cuối cùng (2027-2030) sẽ là thời điểm cho các thử nghiệm hệ thống mạng và thiết bị tiền thương mại.