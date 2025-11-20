Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

OpenAI, X đồng loạt bị gián đoạn do sự cố Cloudflare

LÊ QUẢNG

(GLO)- Nhiều website lớn trên thế giới, bao gồm OpenAI (ChatGPT), Facebook và mạng xã hội X, đã bị gián đoạn đồng loạt sau khi dịch vụ hạ tầng mạng Cloudflare xảy ra sự cố.

Cloudflare xác nhận sự cố và "điều tra một vấn đề có khả năng ảnh hưởng đến nhiều khách hàng”.

Cloudflare là nền tảng hạ tầng internet giúp bảo vệ các website trước tấn công mạng và duy trì khả năng truy cập khi lưu lượng tăng cao. Ngay cả trang chuyên theo dõi các sự cố mạng Down Detector cũng bị ảnh hưởng trong đợt lỗi lần này.

su-co-cloudflare.jpg
Ảnh: AP

Cloudflare cho hay các dịch vụ đang dần phục hồi nhưng người dùng có thể tiếp tục gặp tỷ lệ lỗi cao hơn bình thường trong thời gian khắc phục. Sự cố được xác định gây ra “lỗi 500”, mã báo hiệu máy chủ gặp tình trạng bất ngờ khiến yêu cầu không thể xử lý, dù hệ thống ghi nhận có vấn đề.

Sự cố lần này diễn ra sau một loạt trục trặc internet gần đây liên quan đến Amazon Web Services (AWS) và Microsoft Azure. Hồi tháng 10, AWS gặp lỗi kết nối dữ liệu tại Mỹ, gây ảnh hưởng đến nhiều dịch vụ trực tuyến trên toàn cầu. Theo Graeme Stewart, đại diện công ty an ninh mạng Check Point, sự cố cho thấy mức độ phụ thuộc lớn của nhiều nền tảng vào các lớp hạ tầng internet chung.

Ông cảnh báo bất kỳ nền tảng nào xử lý lượng lớn lưu lượng truy cập toàn cầu đều có thể trở thành mục tiêu tấn công và chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể tạo ra cơ hội cho tin tặc lợi dụng.

