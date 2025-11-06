Google “ấp ủ” xây dựng hạ tầng AI trong không gian

(GLO)- Tập đoàn Google đang “ấp ủ” kế hoạch đưa trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) vào không gian, với những thiết bị thử nghiệm đầu tiên sẽ được phóng lên quỹ đạo vào đầu năm 2027.

Đây là mục tiêu của Project Suncatcher-dự án “moonshot” mới nhất của Google, nhằm nghiên cứu cách các chòm vệ tinh chạy bằng năng lượng mặt trời có thể mở rộng quy mô tính toán AI trong không gian.

Theo đó, nghiên cứu của Google mới được công bố vào ngày 4-11 cho thấy, chi phí phóng vệ tinh đang ngày càng giảm. Dự kiến đến giữa thập niên 2030, chi phí vận hành trung tâm dữ liệu ngoài không gian có thể tương đương với một trung tâm đặt trên Trái đất.

Google dự kiến sẽ phóng 2 vệ tinh nguyên mẫu vào năm 2027. Ảnh minh họa: Internet

Trong báo cáo khoa học mang tên “Hướng đến thiết kế hệ thống hạ tầng AI có thể mở rộng dựa trên không gian tương lai”, Google mô tả mặt trời là “nguồn năng lượng tối thượng trong hệ mặt trời, phát ra công suất lớn hơn 100 nghìn tỷ lần tổng lượng điện năng mà nhân loại sản xuất”.

Các nhà khoa học và kỹ sư của Google tin rằng, 80 vệ tinh chạy bằng năng lượng mặt trời có thể được sắp xếp thành từng cụm ở quỹ đạo cách Trái đất khoảng 400 dặm (643 km).

Những vệ tinh này được trang bị các bộ xử lý TPU chuyên dụng của Google, được tối ưu cho quá trình huấn luyện và vận hành mô hình AI. Dữ liệu sẽ được gửi về mặt đất thông qua các liên kết quang học-sử dụng ánh sáng hoặc các tia laser để truyền thông tin.

Google dự kiến sẽ phóng 2 vệ tinh nguyên mẫu vào năm 2027 và xem đây là “cột mốc đầu tiên hướng tới mô hình AI quy mô lớn dựa trên nền tảng không gian”.

Tuy nhiên, Google cũng thừa nhận còn nhiều thách thức kỹ thuật như: kiểm soát nhiệt độ, duy trì băng thông truyền tải lớn, đảm bảo độ tin cậy của hệ thống ngoài quỹ đạo…

Bên cạnh đó, việc phóng 1 tên lửa duy nhất vào không gian cũng thải ra hàng trăm tấn khí CO2.

Được biết, không chỉ Google, nhiều tập đoàn công nghệ khác cũng đẩy mạnh đầu tư vào mô hình này. Trong đó, tỷ phú Elon Musk vừa cho biết, SpaceX và Starlink đang nghiên cứu xây dựng trung tâm dữ liệu ngoài không gian.

Tương tự, tập đoàn Nvidia cũng sắp phóng các chip AI đầu tiên lên quỹ đạo trong khuôn khổ hợp tác với công ty khởi nghiệp Starcloud.