Google bổ sung loạt tính năng AI cho Gmail, biến hộp thư thành trợ lý cá nhân

(GLO)- Google vừa công bố loạt tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) mới cho Gmail, nhằm hỗ trợ người dùng soạn thảo email, tóm tắt thông tin và tạo danh sách việc cần làm, qua đó từng bước biến dịch vụ email phổ biến nhất thế giới thành một trợ lý cá nhân.

Theo thông báo được đưa ra ngày 8-1, các tính năng AI mới có thể đánh dấu một bước ngoặt đối với Gmail, dịch vụ hiện có hơn 3 tỷ người dùng với mức độ phổ biến gần tương đương công cụ tìm kiếm của Google.

Trước mắt, các tính năng này chỉ khả dụng tại Mỹ và dự kiến mở rộng sang các quốc gia và ngôn ngữ khác vào cuối năm nay.

CEO của công ty Alphabet Sundar Pichai đang nói về Google DeepMind, một phóng thí nghiệm nghiên cứu về AI của Google. Ảnh: AP

Công cụ được triển khai rộng rãi nhất là “Help me write” (tạm dịch: Viết giúp tôi), được thiết kế để học phong cách viết của người dùng, từ đó cá nhân hóa nội dung email và đưa ra các gợi ý chỉnh sửa theo thời gian thực. Bên cạnh đó, những người dùng đăng ký gói Pro và Ultra sẽ được tiếp cận công nghệ tương tự AI Overviews đã được tích hợp vào công cụ tìm kiếm của Google từ năm 2023. Với tính năng này, người dùng có thể đặt câu hỏi dạng hội thoại ngay trên thanh tìm kiếm của Gmail để nhanh chóng truy xuất thông tin trong hộp thư.

Google cũng đang thử nghiệm “AI Inbox”. Khi được kích hoạt, tính năng này sẽ quét hộp thư đến, gợi ý các danh sách việc cần làm và các chủ đề mà người dùng có thể quan tâm.

Toàn bộ các tính năng mới được xây dựng trên mô hình AI mới nhất của Google là Gemini 3, đã được tích hợp vào công cụ tìm kiếm của hãng từ cuối năm ngoái.

Tuy nhiên, việc đưa thêm AI vào Gmail cũng tiềm ẩn rủi ro cho Google, đặc biệt trong trường hợp công nghệ gặp trục trặc, cung cấp thông tin sai lệch hoặc soạn thảo những email có thể gây rắc rối cho người dùng. Dù vậy, người dùng vẫn có thể kiểm tra lại nội dung hoặc tắt các tính năng này bất cứ lúc nào.

Ngoài ra, việc AI phân tích sâu hơn nội dung hộp thư để học thói quen và sở thích của người dùng cũng làm dấy lên các lo ngại về quyền riêng tư, vấn đề mà Gmail từng đối mặt ngay từ những ngày đầu ra mắt.

