Sau khi Bộ Chiến tranh Mỹ liệt công ty này vào danh sách “nguy cơ chuỗi cung ứng” đối với hệ thống quốc phòng, ngày 9-3, Công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic đệ đơn kiện chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic kiện Chính phủ Mỹ. Ảnh: Internet

Trong đơn kiện trình lên tòa án quận phía bắc California và tòa phúc thẩm liên bang khu vực Washington DC, Anthropic cho rằng việc công ty bị dán nhãn rủi ro chuỗi cung ứng là bất hợp pháp, vi phạm quyền tự do ngôn luận; và "Những hành động này chưa từng có tiền lệ và bất hợp pháp".

Anthropic nhấn mạnh, họ vẫn cam kết cung cấp AI cho mục đích an ninh quốc gia, và từng hợp tác với Bộ Quốc phòng trong việc điều chỉnh hệ thống cho các trường hợp sử dụng đặc thù. Về cơ bản, công ty vẫn muốn tiếp tục đàm phán với chính phủ.

Đơn kiện của Anthropic nêu rõ, quyết định của Lầu Năm Góc đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho hoạt động kinh doanh của Anthropic. Các hợp đồng của công ty với chính phủ liên bang bắt đầu bị hủy bỏ, trong khi nhiều hợp đồng với khu vực tư nhân cũng bị đặt dấu hỏi, đe dọa mất đi hàng trăm triệu USD doanh thu trong thời gian ngắn. Anthropic cũng lập luận rằng việc bị liệt vào danh sách "nguy cơ chuỗi cung ứng" không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn làm tổn hại danh tiếng của công ty và ảnh hưởng đến các quyền tự do hiến định. Công ty yêu cầu tòa án hủy bỏ quyết định của Bộ Chiến tranh và tạm đình chỉ việc thi hành quyết định này trong thời gian xét xử. Công ty cũng nói rõ cần đưa vụ việc ra tòa để bảo vệ quyền lợi của mình, khách hàng cũng như các đối tác.

Một nhóm gồm 37 nhà nghiên cứu và kỹ sư từ OpenAI và Google, gồm cả nhà khoa học trưởng Jeff Dean của Google, đã đệ trình bản kiến nghị ủng hộ Anthropic sau khi đơn kiện được nộp, cho rằng động thái của Lầu Năm Góc có thể khiến các chuyên gia ngần ngại tranh luận công khai về rủi ro và lợi ích của AI.

Anthropic từng là một đối tác quan trọng của nhiều cơ quan liên bang trong nỗ lực nâng cấp hệ thống công nghệ bằng trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó có hợp đồng 200 triệu USD ký với Bộ Chiến tranh hồi tháng 7-2025 hay từng tham gia thí nghiệm triển khai hệ thống AI trên các mạng lưới bảo mật của chính phủ Mỹ. Song ở thời điểm này, Anthropic lại đang bị chính phủ Mỹ coi là một trong những nguy cơ chuỗi cung ứng, buộc các nhà thầu quốc phòng phải lánh xa các mô hình AI của công ty này trong tất cả các dự án liên quan đến Bộ Chiến tranh.

Trước đó, ngày 27-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo Chính phủ nước này yêu cầu tất cả các cơ quan liên bang ngừng sử dụng công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI) của Anthropic. Ông Trump cũng tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social, Chính phủ Mỹ “không cần và sẽ không làm việc” với Anthropic.

Theo một số nguồn tin, nguyên nhân bất đồng giữa Anthropic và Bộ Chiến tranh có liên quan đến cách sử dụng công nghệ AI. Lầu Năm Góc muốn có quyền sử dụng các mô hình AI của Anthropic cho mọi mục đích hợp pháp nhưng công ty này muốn đảm bảo rằng công nghệ của họ sẽ không được dùng cho các hệ thống vũ khí tự động hoàn toàn hoặc chương trình giám sát đại trà trong nước.