Apple công bố loạt MacBook mới trang bị chip M5

(GLO)- Apple vừa đồng loạt nâng cấp MacBook Pro và MacBook Air với chip M5 - chip mạnh nhất từ trước đến nay. Thiết bị cho đặt trước từ ngày 4-3 và giao hàng từ 11-3.

Cụ thể, hãng giới thiệu phiên bản dùng chip M5 Pro và M5 Max cho 2 mẫu MacBook Pro 14 và 16 inch, cũng như cập nhật chip M5 cho dòng MacBook Air 13 và 15 inch.

M5 Pro và M5 Max dùng kiến trúc hợp nhất mới với 6 lõi siêu xử lý. Ảnh: Apple

Các sản phẩm mới tập trung vào nâng cao hiệu năng trí tuệ nhân tạo (AI), cải thiện tốc độ lưu trữ và mở rộng khả năng kết nối không dây.

Với dòng MacBook Pro, Apple giới thiệu 2 tùy chọn chip gồm M5 Pro và M5 Max. Theo công bố, CPU mới có tối đa 18 lõi, gồm 6 lõi hiệu năng cao và 12 lõi tiết kiệm điện, cho hiệu năng nhanh hơn tới 30% so với thế hệ trước.

GPU tích hợp bộ tăng tốc thần kinh trong mỗi lõi, giúp xử lý mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) nhanh hơn gấp 4 lần so với M4 Pro và M4 Max và nhanh hơn tới 8 lần so với các mẫu M1.

M5 Pro hỗ trợ tối đa 64 GB bộ nhớ hợp nhất với băng thông 307 GB/giây. Trong khi đó, chip M5 Max có thể nâng lên 128 GB, băng thông đạt 614 GB/giây.

Trong khi đó, MacBook Air phiên bản mới dùng chip M5 với CPU 10 lõi và GPU tối đa 10 lõi; hiệu năng AI nhanh hơn gấp 4 lần so với M4 và nhanh hơn tới 9,5 lần so với M1.

MacBook Air nay được trang bị SSD tiêu chuẩn 512 GB, gấp đôi so với thế hệ trước với tuỳ chọn cấu hình lên đến 4 TB; SSD mới cho tốc độ đọc/ghi nhanh hơn gấp 2 lần.

Về thiết kế, MacBook Air giữ kiểu dáng nhôm mỏng nhẹ và không quạt. Máy có 2 tùy chọn màn hình Liquid Retina 13,6 inch và 15,3 inch, có 4 màu mới gồm xanh da trời, xanh đen, xanh sao và bạc. Còn các mẫu MacBook Pro mới sẽ có 2 màu đen và bạc.

Cả MacBook Pro và Air đều tích hợp chip mạng không dây N1 do Apple thiết kế, hỗ trợ Wi-Fi 7 và Bluetooth 6. MacBook Pro có 3 cổng Thunderbolt 5, HDMI hỗ trợ 8K, khe thẻ SDXC và MagSafe 3; MacBook Air trang bị 2 cổng Thunderbolt 4 và hỗ trợ tối đa 2 màn hình ngoài.

Về thời lượng pin, MacBook Pro đạt tối đa 24 giờ sử dụng, trong khi MacBook Air đạt 18 giờ. Các thiết bị mới đều trang bị camera Center Stage 12 MP, micro chất lượng cao và hệ thống loa hỗ trợ Spatial Audio.

Apple ra mắt loạt MacBook sử dụng chip M5 mới. Ảnh: Apple

Tại Việt Nam, MacBook Pro với chip M5 Pro có giá từ 59,9 triệu đồng cho bản 14 inch và 72,9 triệu đồng cho bản 16 inch. Nếu nâng cấp tất cả tùy chọn lên mức cao nhất cho bản 16 inch như chip M5 Max, màn hình Nano Texture, GPU 40 lõi, RAM 48 GB và bộ nhớ 2 TB, giá có thể chạm mức trên 200 triệu đồng.

Giá khởi điểm của MacBook Air dùng chip M5, bộ nhớ 512 GB, RAM 16 GB là 29,9 triệu đồng cho phiên bản 13 inch và 34,9 triệu đồng cho bản 15 inch.

Được biết, vào tháng 10-2025, Apple đã ra mắt bản MacBook Pro 14 inch và iPad Pro dùng chip M5 thông thường.