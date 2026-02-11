Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

OpenAI thử nghiệm đưa quảng cáo vào ChatGPT

NHÃ UYÊN (theo VnExpress, LĐO)

(GLO)- OpenAI xác nhận đang thử nghiệm hiển thị quảng cáo trong ChatGPT bản miễn phí và gói Go tại Mỹ, riêng các gói Pro, Business, Enterprise, Education vẫn duy trì không quảng cáo. Bước đi này giúp người dùng tăng khả năng tiếp cận công cụ AI tiên tiến mà không phải trả thêm tiền.

Theo đó, quảng cáo sẽ nằm bên ngoài phần trả lời của ChatGPT, gắn nhãn nội dung tài trợ. Quảng cáo hiển thị dựa trên chủ đề trò chuyện và cách người dùng tương tác với chúng, đồng thời hạn chế xuất hiện cạnh chủ đề nhạy cảm như sức khỏe, chính trị, và không dành cho tài khoản dưới 18 tuổi.

Quảng cáo liên quan đến 1 địa điểm du lịch gắn nhãn "Được tài trợ" (Sponsored) trong ChatGPT. Ảnh: OpenAI/VnExpress

Người dùng ChatGPT miễn phí có thể chọn không xem quảng cáo nhưng cần nâng cấp lên gói Plus, Pro hoặc tắt quảng cáo ở phần cài đặt của gói miễn phí. Đổi lại, bạn sẽ nhận ít lượt nhắn tin mỗi ngày hơn.

Trước lo ngại của người dùng, OpenAI khẳng định, quảng cáo không ảnh hưởng đến câu trả lời chatbot cung cấp, đồng thời không chia sẻ nội dung cuộc trò chuyện của người dùng với nhà quảng cáo.

Người dùng cũng có thể xem lịch sử tương tác của họ với quảng cáo và xóa nó bất cứ lúc nào. Thêm vào đó, OpenAI cho biết người dùng có thể bỏ qua quảng cáo, chia sẻ phản hồi, xem lý do tại sao họ được hiển thị quảng cáo và quản lý cài đặt cá nhân hóa quảng cáo.

