ChatGPT đạt điểm tuyệt đối 9/15 môn kỳ thi đầu vào đại học toàn quốc tại Nhật Bản

(GLO)- Công ty khởi nghiệp AI LifePrompt (Tokyo, Nhật Bản) công bố, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu thử nghiệm, nền tảng trí tuệ nhân tạo ChatGPT đã đạt điểm số tuyệt đối ở 9/15 môn của kỳ thi đầu vào đại học toàn quốc tại Nhật Bản vừa qua.

Theo kết quả kiểm tra của LifePrompt đối với phiên bản mới nhất của ChatGPT, chatbot AI này đạt tỷ lệ chính xác trung bình lên tới 97% trên tổng số 15 môn thi.

Trong đó, có những môn mà ChatGPT đạt điểm tuyệt đối như: Toán, Hóa học, Tin học, Chính trị và Kinh tế... Riêng môn ngôn ngữ Nhật Bản đạt thấp nhất, song độ chính xác cũng đạt tới 90%.

Sinh viên đổ về Đại học Tokyo để tham dự kỳ thi đầu vào đại học toàn quốc ngày 17-1. Ảnh: SAHI SHIMBUN/TTO

Điều đáng chú ý là trong quá trình thử nghiệm, ChatGPT bị chặn truy cập vào các công cụ tìm kiếm mà chỉ đưa ra câu trả lời dựa trên dữ liệu tự lưu trữ bên trong hệ thống.

Theo đánh giá từ hệ thống luyện thi nổi tiếng Kawaijuku Group, mức điểm 89% đã mang lại 50% cơ hội trúng tuyển vào chương trình Khoa học nhân văn I trong kỳ thi năm nay.

Được biết, kỳ thi đại học toàn quốc tại Nhật Bản được thiết kế để kiểm tra năng lực nền tảng của học sinh sau 12 năm giáo dục phổ thông.

Năm nay, kỳ thi bắt đầu từ ngày 17-1, với khoảng 500.000 thí sinh đăng ký. Kết quả thi được sử dụng để xét tuyển cho 813 trường đại học và cao đẳng trên khắp quốc gia này.