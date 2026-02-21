Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

iPhone 17 Pro Max dẫn đầu danh sách máy được đổi cũ lấy mới

NHÃ UYÊN (theo TNO, Znews)

(GLO)- Theo báo cáo từ SellCell, iPhone 17 Pro Max hiện là mẫu điện thoại được đổi cũ lấy mới nhiều nhất, vượt qua các đời trước như iPhone 15 Pro Max hay iPhone 14 Pro Max.

Theo đó, chỉ vài tháng sau khi ra mắt, iPhone 17 Pro Max đã chiếm 11,5% tổng số thiết bị trong top 20 bảng xếp hạng trao đổi; tăng từ 5,1% vào cuối tháng 11-2025 lên 11,5% vào tháng 2-2026 (tức tăng hơn gấp đôi chỉ trong 12 tuần). Đáng chú ý, 86% số smartphone tham gia trao đổi đều có tình trạng như mới hoặc tốt.

iphone-17-pro-max-dan-dau-danh-sach-may-duoc-doi-cu-lay-moi.png
iPhone 17 Pro Max chỉ mất khoảng 25,4% giá trị sau 145 ngày kể từ khi ra mắt. Ảnh: Internet

Trên thực tế, iPhone 17 Pro Max không phải sản phẩm kém hấp dẫn. Thiết bị vẫn nằm trong nhóm smartphone bán chạy nhất toàn cầu trong năm 2025, cho thấy sức hút lớn của dòng cao cấp nhất của Apple.

Vấn đề nằm ở chỗ, mẫu máy này đang sở hữu khả năng giữ giá cao hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm, tạo động lực để nhiều người bán lại ngay sau khi mua.

Theo SellCell, iPhone 17 Pro Max chỉ mất khoảng 25,4% giá trị sau 145 ngày kể từ khi ra mắt. Trong khi đó, iPhone 16 Pro Max giảm tới 32,5% trong cùng khoảng thời gian.

Chênh lệch này đồng nghĩa người mua iPhone 17 Pro Max có thể bán lại với mức giá cao hơn đáng kể so với người dùng iPhone 16 Pro Max ở thời điểm tương ứng. Xu hướng trên cũng cho thấy, smartphone cao cấp đang hoạt động như tài sản ngắn hạn và người dùng có thể bán để sở hữu tiền mặt khi cần.

