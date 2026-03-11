Màn hình của Samsung Galaxy S26 Ultra gây tranh cãi về chất lượng hiển thị

(GLO)- Những ngày qua, cộng đồng công nghệ đang xôn xao trước phản ánh về chất lượng hiển thị của màn hình điện thoại Samsung Galaxy S26 Ultra.

Một số người có cơ hội trải nghiệm sớm Samsung Galaxy S26 Ultra cho biết, độ sắc nét của văn bản trên màn hình không ấn tượng như kỳ vọng, thiếu độ trong và sắc sảo so với Galaxy S25 Ultra.

Đáng chú ý, theo chia sẻ, màn hình của Galaxy S26 Ultra còn gây mỏi mắt chỉ sau thời gian ngắn sử dụng. Tình trạng này xảy ra ngay cả khi chế độ riêng tư không được bật.

Chữ hiển thị trên S26 Ultra thiếu độ trong và sắc sảo hơn so với Galaxy S25 Ultra (Ảnh chụp màn hình chia sẻ của Tarun Vats trên X/Nguồn: Vietnamnet)

Còn khi người dùng bật mức riêng tư tối đa, chất lượng hình ảnh giảm đáng kể. Độ phân giải hiệu dụng (độ sắc nét của nội dung) giảm rõ rệt. Các chi tiết trở nên kém rõ ràng hơn, khiến văn bản và hình ảnh mất đi sự sắc nét vốn có.

Mặt khác, độ tương phản cũng bị ảnh hưởng. Màu sắc trông nhạt hơn, ít sống động hơn so với khi sử dụng màn hình ở chế độ bình thường. Điều này khiến chế độ riêng tư tối đa trở thành tính năng chỉ phù hợp trong những tình huống thực sự cần thiết.

Ngoài ra, hiệu quả bảo mật của màn hình Galaxy S26 Ultra cũng chưa đạt mức lý tưởng. Dù ý tưởng rất thú vị, song các góc nhìn khiến màn hình hoàn toàn tối vẫn còn khá hạn chế. Trong nhiều trường hợp, người đứng gần vẫn có thể nhìn thấy phần lớn nội dung trên màn hình.

Chủ đề này tiếp tục gây chú ý trên diễn đàn Reddit khi người dùng chia sẻ rằng họ không chỉ cảm thấy mỏi mắt mà còn gặp tình trạng đau đầu vì sử dụng màn hình của Galaxy S26 Ultra trong thời gian dài.

Người dùng cũng mô tả rằng, họ gặp khó khăn khi tập trung vào chữ nhỏ trên màn hình, đặc biệt là các liên kết màu xanh hoặc URL trong trình duyệt.

Dòng Galaxy S26 được Samsung nâng cấp nhiều tính năng, gồm các công cụ mới trong bộ phần mềm Galaxy AI, công nghệ chống nhìn trộm màn hình. Ảnh: Nhã Uyên

Ngoài ra, một số vấn đề như: tăng giá do thị trường biến động, dung lượng pin giữ nguyên, "bỏ quên" S-Pen, khung nhôm thay vì titan trên S26 Ultra... cũng là chủ đề đang được nhiều người dùng tranh luận trên các diễn đàn.

Có thể nói, phản hồi thực tế từ người dùng đóng vai trò quan trọng, buộc Samsung phải sớm đưa ra lời giải thích hoặc bản cập nhật nếu vấn đề màn hình thực sự tồn tại trên diện rộng.