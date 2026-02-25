(GLO)- Theo ghi nhận từ nền tảng đo tốc độ i-Speed của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC, Bộ Khoa học và Công nghệ), Viettel tiếp tục dẫn đầu về tốc độ mạng di động 5G trong tháng 1-2026.

Theo đó, tốc độ tải xuống trong tháng vừa qua của nhà mạng Viettel là 616,99 Mbps, cải thiện 53,2% so với tốc độ 402,61 Mbps của tháng 12/2025. Tốc độ tải lên mạng di động 5G của Viettel cũng tăng từ 98,4 Mbps lên 127,09 Mbps.

Viettel tiếp tục dẫn đầu về tốc độ mạng di động 5G trong tháng 1-2026. Ảnh internet

Nhìn chung trong tháng 1-2026, chất lượng mạng băng rộng di động có sự tăng trưởng rõ rệt đặc biệt là mạng 5G. Cụ thể, tốc độ tải xuống (download) trung bình của 5G toàn quốc đạt 594,81 Mbps, nhanh hơn 52% so tốc độ tải xuống 391,05 Mbps của tháng 12-2025. Tốc độ tải lên (upload) đạt 123,71 Mbps, nhanh hơn 29,5% so với tốc độ 95,47 Mbps được ghi nhận trong tháng trước.

Đứng thứ hai là VNPT với tốc độ tải xuống đạt 311,11 Mbps và tải lên 52,7 Mbps. Đây cũng là nhà mạng duy trì chất lượng 5G ổn định nhất, ít biến động trong 8 tháng liên tiếp.

MobiFone đứng thứ ba với tốc độ tải xuống 5G đạt 187,57 Mbps và tải lên 35,33 Mbps. So với mức đỉnh ghi nhận vào tháng 11/2025, tốc độ hiện tại đã giảm khoảng 57%.

Tốc độ mạng băng rộng di động toàn quốc trong tháng 1/2026 duy trì ổn định. Tốc độ tải xuống trung bình đạt 90,05 Mbps, trong khi tốc độ tải lên đạt 29,77 Mbps.

Tại các đô thị lớn gồm Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đà Nẵng, chất lượng mạng cố định nhìn chung được duy trì đồng đều. Hà Nội tiếp tục là địa phương dẫn đầu về tốc độ mạng cố định kể từ tháng 6-2025, với tốc độ tải xuống đạt 337,31 Mbps.