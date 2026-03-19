16/18 tên miền “.vn” đấu giá thành công, cao nhất 217 triệu đồng

(GLO)- Trong phiên đấu giá tên miền quốc gia “.vn” đầu tiên diễn ra ngày 18-3 đã có 16/18 tên miền được đấu giá thành công.

Tên miền đấu giá có giá trúng cao nhất là 217 triệu đồng, thấp nhất bằng giá khởi điểm là 10 triệu đồng. Số lượt trả giá cao nhất cho một tên miền là 85 lượt.

Trong hai ngày 19 và 20-3, hoạt động đấu giá sẽ tiếp tục diễn ra với 16 tên miền/ngày.

Tên miền đấu giá có giá trúng cao nhất là 217 triệu đồng.

Theo Trung tâm Internet Việt Nam, tên miền 2 ký tự thuộc không gian tên miền quốc gia “.vn” là nhóm tài nguyên đặc biệt có số lượng hữu hạn, cấu trúc ngắn gọn, dễ ghi nhớ và mang giá trị nhận diện thương hiệu cao. Danh sách đấu giá lần này quy tụ nhiều tên miền giàu ý nghĩa, được phân thành các nhóm tiêu biểu.

Nhóm thứ nhất gắn với thương hiệu lớn hoặc viết tắt thương hiệu như mb.vn, lg.vn, hc.vn, cj.vn, jd.vn, jt.vn, có giá trị cao trong bảo vệ và phát triển tài sản thương hiệu số.

Nhóm tên miền thứ hai gợi mở theo ngành nghề như ot.vn (ô tô), dd.vn (di động), fa.vn (tài chính), gc.vn (golf), ex.vn (xuất nhập khẩu)… phù hợp xây dựng thương hiệu chuyên ngành.

Nhóm tên miền thứ ba theo xu hướng xã hội và văn hóa số như 2k.vn, ok.vn, hi.vn, f0.vn, ez.vn, em.vn…, có tính lan tỏa cao trong môi trường số.

Ngoài ra, các tên miền chữ - số cực ngắn như p1.vn, j2.vn, t7.vn, g8.vn… mang tính hiện đại, phù hợp lĩnh vực công nghệ và có tiềm năng đầu tư dài hạn.