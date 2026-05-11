Windows 11 sắp có tính năng giúp mở ứng dụng nhanh hơn

(GLO)- Microsoft đang thử nghiệm một tính năng mới trên Windows 11 có thể giúp mở ứng dụng nhanh hơn tới 40%, đồng thời tăng tốc các thành phần giao diện như Start Menu hay menu chuột phải lên đến 70%.

Đây được xem là một phần trong nỗ lực cải thiện hiệu năng tổng thể của Windows 11 sau thời gian dài bị người dùng phàn nàn về độ “ì” và thiếu mượt mà.

Theo các nguồn tin từ chương trình Windows Insider, Microsoft đang phát triển cơ chế mang tên “Low Latency Profile”. Thay vì để bộ xử lý hoạt động ở mức công suất thông thường, Windows 11 sẽ tự động đẩy CPU lên xung nhịp tối đa trong khoảng 1-3 giây khi người dùng thực hiện các thao tác cần phản hồi nhanh như mở ứng dụng, bật Start Menu hoặc nhấp chuột phải.

Sau đó, hệ thống sẽ đưa CPU trở lại trạng thái bình thường để tránh tiêu hao điện năng kéo dài.

Microsoft tung "chiêu bài" Low Latency Profile cho Windows 11. Ảnh: TNO

Các thử nghiệm ban đầu cho thấy những ứng dụng mặc định như Edge hay Outlook có thể khởi động nhanh hơn khoảng 40%. Trong khi đó, những thành phần giao diện vốn thường bị đánh giá phản hồi chậm trên Windows 11 như Start Menu hoặc menu ngữ cảnh có thể cải thiện tới 70%.

Microsoft cho biết tính năng này không chỉ áp dụng cho ứng dụng của hãng mà còn hỗ trợ phần lớn phần mềm bên thứ ba.

Bên cạnh tính năng tăng tốc mới, Microsoft cũng đang triển khai dự án nội bộ mang tên “Windows K2” với mục tiêu cải thiện toàn diện trải nghiệm Windows 11. Dự án tập trung vào việc tối ưu hiệu năng, giảm độ trễ, nâng cấp giao diện và chuyển nhiều thành phần cũ sang nền tảng WinUI 3 hiện đại hơn.

Thời gian gần đây, Microsoft liên tục thử nghiệm các thay đổi liên quan đến Start Menu, File Explorer và hộp thoại Run nhằm giúp hệ điều hành phản hồi nhanh hơn.

Hãng cũng được cho là đang lắng nghe phản hồi của cộng đồng nhiều hơn sau khi Windows 11 từng bị chỉ trích vì thiếu tính tùy biến và hoạt động chưa thực sự mượt mà trên nhiều cấu hình.