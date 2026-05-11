Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức công nghệ

Nghị quyết số 57 Tin tức công nghệ

Windows 11 sắp có tính năng giúp mở ứng dụng nhanh hơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ANH TÚC ANH TÚC (theo TNO, Genk, Windowscentral)

(GLO)- Microsoft đang thử nghiệm một tính năng mới trên Windows 11 có thể giúp mở ứng dụng nhanh hơn tới 40%, đồng thời tăng tốc các thành phần giao diện như Start Menu hay menu chuột phải lên đến 70%.

Đây được xem là một phần trong nỗ lực cải thiện hiệu năng tổng thể của Windows 11 sau thời gian dài bị người dùng phàn nàn về độ “ì” và thiếu mượt mà.

Theo các nguồn tin từ chương trình Windows Insider, Microsoft đang phát triển cơ chế mang tên “Low Latency Profile”. Thay vì để bộ xử lý hoạt động ở mức công suất thông thường, Windows 11 sẽ tự động đẩy CPU lên xung nhịp tối đa trong khoảng 1-3 giây khi người dùng thực hiện các thao tác cần phản hồi nhanh như mở ứng dụng, bật Start Menu hoặc nhấp chuột phải.

Sau đó, hệ thống sẽ đưa CPU trở lại trạng thái bình thường để tránh tiêu hao điện năng kéo dài.

windows-11-tang-toc-mo-ung-dung-nhanh-hon.jpg
Microsoft tung "chiêu bài" Low Latency Profile cho Windows 11. Ảnh: TNO

Các thử nghiệm ban đầu cho thấy những ứng dụng mặc định như Edge hay Outlook có thể khởi động nhanh hơn khoảng 40%. Trong khi đó, những thành phần giao diện vốn thường bị đánh giá phản hồi chậm trên Windows 11 như Start Menu hoặc menu ngữ cảnh có thể cải thiện tới 70%.

Microsoft cho biết tính năng này không chỉ áp dụng cho ứng dụng của hãng mà còn hỗ trợ phần lớn phần mềm bên thứ ba.

Bên cạnh tính năng tăng tốc mới, Microsoft cũng đang triển khai dự án nội bộ mang tên “Windows K2” với mục tiêu cải thiện toàn diện trải nghiệm Windows 11. Dự án tập trung vào việc tối ưu hiệu năng, giảm độ trễ, nâng cấp giao diện và chuyển nhiều thành phần cũ sang nền tảng WinUI 3 hiện đại hơn.

Thời gian gần đây, Microsoft liên tục thử nghiệm các thay đổi liên quan đến Start Menu, File Explorer và hộp thoại Run nhằm giúp hệ điều hành phản hồi nhanh hơn.

Hãng cũng được cho là đang lắng nghe phản hồi của cộng đồng nhiều hơn sau khi Windows 11 từng bị chỉ trích vì thiếu tính tùy biến và hoạt động chưa thực sự mượt mà trên nhiều cấu hình.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chuyên gia khuyến cáo người dùng nên tắt máy hoàn toàn (shutdown) định kỳ thay vì chỉ sử dụng chế độ sleep.

Cách dùng máy tính đúng để bền và mượt hơn

Tin tức công nghệ

(GLO)- Trong thói quen sử dụng máy tính hiện nay, nhiều người ưu tiên chế độ sleep (ngủ) thay vì tắt máy hoàn toàn để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, các chuyên gia công nghệ cho rằng việc chỉ “để máy ngủ” trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến hiệu năng và tuổi thọ thiết bị.

Nhân viên viễn thông hỗ trợ thực hiện xác thực sinh trắc học để không bị gián đoạn liên lạc.

SIM có bị khóa nếu đứng tên người thân?

Tin tức công nghệ

(GLO)- Tình trạng đăng ký SIM đứng tên hộ người thân, đặc biệt là cha mẹ lớn tuổi ở khu vực nông thôn, vẫn khá phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc duy trì hình thức này có thể trở thành rào cản về pháp lý và công nghệ cho cả người đứng tên lẫn người sử dụng.

Dữ liệu nhịp tim và tiêu hao calo trên đồng hồ thông minh thường có sai số.

Đừng quá tin vào dữ liệu từ đồng hồ thông minh

Tin tức công nghệ

(GLO)- Các thiết bị đeo thông minh, đặc biệt là đồng hồ thông minh (smartwatch), ngày càng phổ biến trong việc theo dõi sức khỏe cá nhân. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu và chuyên gia cảnh báo, các dữ liệu này không phải lúc nào cũng chính xác, đòi hỏi người dùng tiếp cận một cách thận trọng.

ICISE và APCTP ký kết hợp tác khoa học song phương

ICISE và APCTP ký kết hợp tác khoa học song phương

Tin tức công nghệ

(GLO)- Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tới Việt Nam, Trung tâm Lý thuyết Châu Á - Thái Bình Dương (APCTP) và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác, mở ra chương trình mới trong hợp tác khoa học song phương.

null