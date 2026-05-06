Google tăng tốc đầu tư, thúc đẩy AI Việt Nam bước vào giai đoạn ứng dụng

(GLO)- Việt Nam vừa ghi dấu bước tiến mới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) khi lần đầu tiên triển khai mô hình phòng thí nghiệm AI ứng dụng (Applied AI Lab), đồng thời thu hút sự tham gia đầu tư và hợp tác từ các tập đoàn công nghệ toàn cầu như Google.

Ngày 4-5, thông qua Quỹ AI Futures Fund, Google Labs đã hợp tác với Saigon AI Hub để ra mắt phòng thí nghiệm AI ứng dụng đầu tiên tại Việt Nam. Mô hình này cho phép các nhóm nghiên cứu trong nước được tiếp cận sớm với các công nghệ AI tiên tiến, đồng thời nhận hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ các chuyên gia của Google và Google DeepMind.

Saigon AI Hub - không gian nghiên cứu AI mở do VNG và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đồng sáng lập - trở thành đối tác đầu tiên tại Việt Nam tham gia chương trình này.

Việc hợp tác không chỉ cung cấp công cụ mà còn xây dựng môi trường nghiên cứu gắn với thực tiễn, giúp các nhà khoa học trong nước thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và ứng dụng.

Trong giai đoạn đầu, phòng thí nghiệm quy tụ 10 nhóm nghiên cứu với gần 60 nhà khoa học, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như mô hình ngôn ngữ lớn, thị giác máy tính, tương tác người - robot, y tế và an toàn thông tin. Nhiều hướng nghiên cứu mang tính ứng dụng cao như phát hiện deepfake, phân tích dữ liệu video, hỗ trợ chẩn đoán bệnh hay phát triển AI hiểu tiếng Việt.

Theo đại diện Google Labs, các giải pháp phát triển tại đây không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn có thể đóng góp cho cộng đồng AI toàn cầu. Trong khi đó, lãnh đạo VNG cho rằng hạn chế lớn của AI Việt Nam hiện nay là thiếu nguồn lực và điều kiện phát triển; hợp tác quốc tế sẽ giúp khắc phục điểm nghẽn này.

Song song với việc ra mắt phòng thí nghiệm, Google cũng tăng cường đầu tư vào hệ sinh thái nghiên cứu AI tại Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác và hỗ trợ dài hạn.

Thông qua AI Futures Fund - sáng kiến toàn cầu ra mắt từ năm 2025 - các tổ chức nghiên cứu trong nước có cơ hội tiếp cận công nghệ, nguồn vốn và mạng lưới chuyên gia quốc tế, từ đó thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm AI.