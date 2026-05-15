Google Maps thêm nhiều tính năng mới hỗ trợ người dùng di chuyển

(GLO)- Google vừa tung ra loạt nâng cấp lớn cho ứng dụng bản đồ Google Maps, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ từ công cụ dẫn đường truyền thống sang một trợ lý di chuyển thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Điểm nhấn của bản cập nhật là việc tích hợp sâu mô hình AI Gemini, giúp Google Maps trở nên “hiểu chuyện” và cá nhân hóa hơn với người dùng.

Nổi bật nhất là tính năng “Ask Maps”, cho phép người dùng trò chuyện trực tiếp với bản đồ bằng ngôn ngữ tự nhiên thay vì nhập từ khóa đơn giản như trước. Người dùng có thể đưa ra những yêu cầu phức tạp như tìm tuyến đường ít kẹt xe, tránh trạm thu phí, hoặc gợi ý quán cà phê phù hợp trên đường đi.

Trải nghiệm chỉ đường phong cách 3D của Google Maps. Ảnh: TNO

Gemini, Google Maps không chỉ hiển thị đường đi mà còn phân tích dữ liệu giao thông thời gian thực, đánh giá cộng đồng và thói quen người dùng để đưa ra đề xuất phù hợp hơn.

Google cho biết hệ thống AI mới được xây dựng dựa trên dữ liệu của hơn 300 triệu địa điểm cùng hàng trăm triệu đánh giá từ người dùng toàn cầu. Điều này giúp ứng dụng có khả năng cá nhân hóa mạnh mẽ.

Bên cạnh khả năng trò chuyện thông minh, Google Maps còn được nâng cấp mạnh về điều hướng 3D và thực tế tăng cường (AR). Tính năng Immersive Navigation hay Immersive View mang đến trải nghiệm dẫn đường “nhập vai” với mô hình không gian 3D sống động. Các tòa nhà, cầu vượt, làn đường, đèn giao thông hay biển báo được hiển thị trực quan hơn, giúp người dùng dễ quan sát khi lái xe hoặc đi bộ trong đô thị phức tạp.

Một thay đổi đáng chú ý khác là khả năng dự đoán giao thông bằng AI. Thay vì chỉ phản ứng khi ùn tắc đã xảy ra, Google Maps giờ có thể phân tích dữ liệu lịch sử kết hợp tín hiệu thời gian thực để dự báo nguy cơ kẹt xe từ sớm, chủ động đề xuất tuyến đường thay thế tối ưu hơn.

Ngoài ra, Google còn bổ sung nhiều tiện ích như gợi ý chỗ đỗ xe, xác định chính xác lối vào tòa nhà, cá nhân hóa biểu tượng điều hướng và hỗ trợ AI tạo chú thích tự động cho ảnh, video do người dùng đăng tải.

Giới công nghệ đánh giá đây là bản nâng cấp lớn nhất của Google Maps trong nhiều năm qua, mở ra xu hướng biến ứng dụng bản đồ thành một trợ lý số thông minh, nơi AI không chỉ chỉ đường mà còn hỗ trợ người dùng ra quyết định trong quá trình di chuyển hằng ngày.