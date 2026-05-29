Laptop cao cấp HP gặp sự cố nghiêm trọng sau cập nhật Windows

(GLO)- Hàng loạt mẫu laptop cao cấp của HP đang khiến người dùng toàn cầu lo lắng khi bất ngờ gặp lỗi nghiêm trọng sau một bản cập nhật Windows.

Theo phản ánh trên nhiều diễn đàn công nghệ, không ít thiết bị đã rơi vào tình trạng “đóng băng”, không thể khởi động hoặc liên tục xuất hiện màn hình xanh (BSOD) chỉ sau một đêm cập nhật hệ thống.

Nguồn cơn sự cố được xác định đến từ các bản cập nhật firmware BIOS do HP phát hành thông qua Windows Update. Đáng chú ý, các bản vá này được gắn nhãn “quan trọng” nên hệ điều hành tự động tải về và cài đặt mà người dùng gần như không có cơ hội trì hoãn hay từ chối.

Hàng loạt laptop HP gặp sự cố BIOS nghiêm trọng sau khi cập nhật Windows. Ảnh: PHONG ĐỖ/TNO

Những dòng máy bị ảnh hưởng đầu tiên là ZBook Ultra G1a và EliteBook X G1a - các mẫu laptop doanh nhân, máy trạm cao cấp của HP. Một số người dùng cho biết máy bị treo ngay ở logo khởi động, quạt tản nhiệt hoạt động hết công suất nhưng hệ thống không thể vào Windows.

Khác với lỗi phần mềm thông thường có thể gỡ bỏ bằng vài thao tác, BIOS là lớp firmware cốt lõi điều khiển phần cứng máy tính. Khi BIOS gặp trục trặc, thiết bị có thể mất hoàn toàn khả năng khởi động.

Một số kỹ sư cho biết họ chỉ có thể cứu máy bằng phương pháp hạ cấp BIOS thông qua mạng nội bộ của HP, nhưng quá trình này yêu cầu bộ chuyển đổi USB-C sang Ethernet chính hãng, điều không phải người dùng nào cũng sẵn có.

Trên các diễn đàn công nghệ, nhiều ý kiến bày tỏ sự bất bình khi HP đưa cập nhật BIOS lên Windows Update dưới dạng bắt buộc. Không ít người cho rằng firmware là thành phần nhạy cảm, cần được cài đặt thủ công với cảnh báo rõ ràng thay vì cập nhật tự động như driver hay bản vá bảo mật thông thường.

Trước đó vào năm 2024, hãng từng bị phản ánh vì một bản cập nhật lỗi làm ảnh hưởng đến dòng ProBook. Sự việc mới nhất tiếp tục làm dấy lên nghi ngại về quy trình kiểm thử firmware của hãng trước khi phát hành diện rộng.

Sự cố diễn ra trong bối cảnh thị trường laptop cao cấp đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh về AI và hiệu năng. Các dòng EliteBook, ZBook hay OmniBook được HP định vị là sản phẩm chủ lực cho doanh nghiệp và người dùng chuyên nghiệp trong năm 2026.