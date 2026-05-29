Chuyên gia Google DeepMind: Việt Nam cần người đưa AI vào thực tiễn

(GLO)- Trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra một cuộc cách mạng công nghệ mới, nhưng theo các chuyên gia của Google DeepMind, điều quan trọng không nằm ở việc sở hữu mô hình AI mạnh nhất mà là khả năng đưa công nghệ này vào thực tiễn.

Tại một diễn đàn AI quốc tế tổ chức ở Việt Nam, Tiến sĩ Ed H. Chi - Phó Chủ tịch Nghiên cứu của Google DeepMind - ví AI giống như “động cơ” của thời đại mới.

Theo ông, doanh nghiệp không thể chỉ mua công nghệ AI rồi kỳ vọng hệ thống tự vận hành hiệu quả, mà cần đội ngũ kỹ sư hiểu cách triển khai, vận hành và ứng dụng AI trong môi trường thực tế.

Ông Ed H. Chi, Phó Chủ tịch Nghiên cứu tại Google DeepMind và Chủ tịch FPT Trương Gia Bình tại diễn đàn. Ảnh: Minh Khôi/Znews.

Ông cho rằng cơ hội của Việt Nam không nằm ở cuộc đua xây dựng mô hình AI lớn nhất thế giới, mà ở việc phát triển lực lượng kỹ sư có khả năng đưa AI vào các lĩnh vực như giáo dục, y tế, tài chính, sản xuất và bán lẻ.

Việt Nam được đánh giá có lợi thế nhờ lực lượng kỹ sư trẻ, khả năng thích nghi nhanh và nhu cầu chuyển đổi số mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp.

Cũng theo các chuyên gia, AI đang thay đổi cách vận hành của nền kinh tế toàn cầu. Tiến sĩ Lương Minh Thắng - Giám đốc nghiên cứu tại Google DeepMind - nhận định AI hiện có thể hỗ trợ con người tạo ra khối lượng lớn nội dung trong nhiều lĩnh vực như lập trình, nghiên cứu khoa học hay sinh học.

Tuy nhiên, càng nhiều nội dung do AI tạo ra, xã hội càng cần những người đủ năng lực kiểm chứng, đánh giá và xác minh kết quả do AI cung cấp.

Theo ông Thắng, trong tương lai sẽ xuất hiện thêm nhiều vai trò nghề nghiệp mới liên quan đến việc kiểm chứng, diễn giải và truyền đạt tri thức do AI tạo ra. Ông nhấn mạnh phẩm chất quan trọng nhất của con người trong thời đại AI là năng lực phán đoán và tư duy phản biện, nhằm tránh phụ thuộc hoàn toàn vào các hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Nhiều chuyên gia quốc tế cũng cho rằng AI đang trở thành hạ tầng công nghệ mới của xã hội. Quốc gia nào xây dựng được lực lượng nhân sự hiểu AI, biết ứng dụng và kiểm soát công nghệ sẽ có lợi thế cạnh tranh lớn trong tương lai.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang được xem là điểm đến quan trọng trong chiến lược phát triển công nghệ toàn cầu của Google. Hãng này gần đây liên tục tuyển dụng kỹ sư tại Việt Nam cho các mảng nghiên cứu, sản xuất và phát triển sản phẩm, đặc biệt liên quan đến dòng điện thoại Pixel.