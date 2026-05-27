Apple mở rộng ứng dụng thể thao trước thềm World Cup 2026

(GLO)- Apple vừa phát hành bản cập nhật lớn cho ứng dụng thể thao Apple Sports, bổ sung hàng loạt tính năng phục vụ người hâm mộ bóng đá trước thềm World Cup 2026, đồng thời mở rộng phạm vi hoạt động tới hơn 90 quốc gia mới, trong đó có Việt Nam.

Giao diện ứng dụng Apple Sports trên iPhone. Ảnh: Tuấn Hưng/VnE

Ra mắt nhằm phục vụ nhu cầu theo dõi các giải đấu thể thao theo thời gian thực, Apple Sports là ứng dụng miễn phí dành cho iPhone. Trong phiên bản mới, ứng dụng được tối ưu cho World Cup 2026 với các tính năng như cập nhật tỷ số trực tiếp, theo dõi bảng đấu, nhánh đấu loại trực tiếp, đội hình ra sân và diễn biến từng trận đấu. Người dùng cũng có thể xem nhanh tỷ số ngay trên Dynamic Island hoặc widget ngoài màn hình mà không cần mở ứng dụng.

Theo các nguồn tin công nghệ, Apple Sports cung cấp giao diện trực quan với nhiều thông số chi tiết như thống kê trận đấu, diễn biến nổi bật, bảng xếp hạng và dữ liệu cập nhật liên tục theo thời gian thực. Đây được xem là bước đi mới của Apple trong việc mở rộng hệ sinh thái dịch vụ số, đặc biệt trong lĩnh vực nội dung thể thao vốn đang có sức cạnh tranh lớn.

Apple Sports được tối ưu cho World Cup 2026 với sơ đồ nhánh đấu, đội hình trực quan. Ảnh: VnE

Ngoài bóng đá, ứng dụng còn hỗ trợ theo dõi nhiều môn thể thao khác như Formula 1, tennis, golf, bóng rổ hay bóng bầu dục. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng Apple Sports hiện vẫn thiên về khả năng cập nhật tỷ số và thông tin cơ bản, chưa có nhiều nội dung chuyên sâu như phân tích chiến thuật, tin chuyển nhượng hay hồ sơ cầu thủ như các nền tảng thể thao chuyên biệt khác.

Việc Apple mở rộng ứng dụng sang Việt Nam được đánh giá là tín hiệu cho thấy thị trường người dùng thể thao số tại Đông Nam Á ngày càng được chú ý. Trong bối cảnh World Cup 2026 dự kiến thu hút lượng người xem kỷ lục trên toàn cầu, các hãng công nghệ lớn cũng đang tăng tốc phát triển những nền tảng cập nhật dữ liệu theo thời gian thực nhằm giữ chân người dùng trong hệ sinh thái của mình.

Theo Apple, ứng dụng Apple Sports hiện đã có mặt tại hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Người dùng iPhone có thể tải miễn phí ứng dụng này thông qua App Store.