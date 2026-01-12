Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kể từ iOS 26, người dùng iPhone có thể biết chính xác thời gian sạc đầy pin

(GLO)- Trên iOS 26 trở đi, một tính năng mới đã được Apple thêm vào giúp người dùng iPhone có thể biết được chính xác thời gian ước tính còn lại cho đến khi pin đạt mức sạc cụ thể.

Theo đó, để tìm hiểu thời gian sạc ước tính, người dùng iPhone (iPhone 12 trở về sau) chỉ cần mở ứng dụng cài đặt, vào mục pin kiểm tra các ước tính thời gian hiển thị trên màn hình. Tại đây, người dùng sẽ thấy thời gian ước tính để iPhone đạt được 80% và 100% pin.

Tính năng ước tính thời gian sạc pin giúp người dùng chủ động hơn. Ảnh: VOV

Một điểm thú vị của tính năng này là thời gian ước tính không cố định. iOS 26 sẽ cập nhật thời gian dựa trên tốc độ sạc, loại bộ sạc đang sử dụng, nhiệt độ của thiết bị và các yếu tố khác liên quan. Nếu tốc độ sạc thay đổi, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh thời gian còn lại để đảm bảo thông tin chính xác nhất.

Bổ sung này tuy nhỏ nhưng lại vô cùng quan trọng, mang đến trải nghiệm sử dụng iPhone thân thiện và tiện lợi hơn. Người dùng sẽ không còn phải dự đoán hay liên tục mở khóa điện thoại để kiểm tra tiến độ sạc pin. Thay vào đó, chỉ cần nhìn qua, họ sẽ biết chính xác khi nào điện thoại của mình sẵn sàng hoạt động trở lại.

Tính năng này đặc biệt hữu ích khi người dùng đang vội. Thay vì rút sạc quá sớm hoặc để sạc lâu hơn mức cần thiết, họ có thể dựa vào dữ liệu thời gian thực để quyết định có nên đợi thêm vài phút hay không.

