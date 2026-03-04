(GLO)- Mỹ xem xét áp đặt hạn mức (trần) đối với số lượng bộ chất bán dẫn (chip) tăng tốc trí tuệ nhân tạo mà Nvidia có thể xuất khẩu cho mỗi khách hàng tại Trung Quốc, nhằm thắt chặt hơn nữa con đường trở lại thị trường tỷ dân Trung Quốc của "gã khổng lồ" bán dẫn Mỹ.

Mỹ xem xét giới hạn số lượng chip Nvidia bán cho mỗi công ty Trung Quốc. Ảnh: Reuters/investing.com

Theo đó, Nhà Trắng đang thảo luận về việc giới hạn mỗi công ty Trung Quốc chỉ được mua tối đa 75.000 chip H200 của Nvidia. Hạn mức này sẽ tính gộp cả các lô hàng chip MI325 của AMD, dòng sản phẩm có tính năng tương đương. Được biết, H200 hiện là dòng chip mạnh nhất trong thế hệ sản phẩm trước của Nvidia, là loại chip tiêu chuẩn công nghiệp để huấn luyện các mô hình AI như ChatGPT.

Dòng chip này có khả năng tính toán gấp 6 lần so với các phiên bản mà Nhà Trắng từng cho phép bán sang Trung Quốc trước đây và vượt xa bất kỳ sản phẩm nào mà Tập đoàn Huawei của Trung Quốc có thể sản xuất.

Mặc dù tổng lượng xuất khẩu sang Trung Quốc có thể đạt ngưỡng tối đa 1 triệu đơn vị theo quy định chung, nhưng việc áp trần theo từng khách hàng sẽ gây khó khăn lớn cho các "ông lớn" công nghệ Trung Quốc. Với mức giới hạn 75.000 chip sẽ thấp hơn một nửa so với nhu cầu mà các Tập đoàn như: Alibaba hay ByteDance-công ty mẹ của TikTok-từng đề xuất với Nvidia.

Cổ phiếu của Nvidia và AMD đã đồng loạt sụt giảm trong phiên giao dịch muộn ngày 2-3 khi thông tin trên xuất hiện. Cụ thể, cổ phiếu Nvidia giảm gần 1% xuống mức 181 USD/cổ phiếu, trong khi cổ phiếu AMD giảm xuống còn 197,07 USD/cổ phiếu.

Việc bổ sung thêm điều kiện xuất khẩu chip của Chính phủ Mỹ sẽ làm tăng khó khăn cho Nvidia.