VNeID bổ sung 5 tính năng mới, trong đó có tích hợp sổ đỏ

(GLO)- Ngoài sửa lỗi, phiên bản cập nhật mới nhất của VNeID đã bổ sung thêm 5 tính năng mới như tích hợp sổ đỏ, định danh cho trẻ em, hiển thị vé metro, cấp hộ chiếu phổ thông và nâng cấp nhiều dịch vụ công thiết yếu.

Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an) vừa chính thức phát hành bản cập nhật phiên bản 2.2.5 cho ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Chi tiết bản cập nhật 2.2.5 của VNeID. Ảnh chụp màn hình: N.U

Ở lần nâng cấp này, VNeID mang đến hàng loạt tiện ích mới, gồm: bổ sung các chức năng định danh cho người dưới 14 tuổi; tích hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; bổ sung chức năng hiển thị vé Metro và tính năng check-in; triển khai dịch vụ công Cấp hộ chiếu phổ thông trong nước; cập nhật, điều chỉnh các dịch vụ công như: đăng ký, quản lý cư trú và cấp, quản lý căn cước.

Trong đó, việc số hóa sổ đỏ được nhiều người quan tâm, bởi nó có thể giúp giảm thiểu rủi ro mất mát, hư hỏng giấy tờ gốc và đẩy nhanh các giao dịch hành chính, xác minh tài sản.

Thêm vào đó, việc bổ sung chức năng hiển thị vé metro và tính năng check-in cũng được đánh giá cao, cho thấy sự bắt nhịp nhanh với xu hướng đô thị thông minh tại các thành phố lớn. Tiện ích này cho phép hành khách đi tàu điện không cần phải xếp hàng mua vé giấy hay giữ thẻ từ rời rạc.

Chức năng định danh cho người dưới 14 tuổi đã được bổ sung vào VNeID. Ảnh chụp màn hình: N.U

Ngoài ra, những tính năng mới khác vừa cập nhật trên VNeID cũng giúp công dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí vì không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm thời gian đi lại khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Người dùng được khuyến khích truy cập ngay vào kho ứng dụng Google Play hoặc App Store để cập nhật lên phiên bản 2.2.5.