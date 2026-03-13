Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Ra mắt sợi carbon siêu bền cấp T1200 đầu tiên trên thế giới

NHÃ UYÊN (theo VOV, VNReview)

(GLO)- Tập đoàn Vật liệu Xây dựng Quốc gia Trung Quốc (CNBM) vừa chính thức ra mắt sợi carbon siêu bền cấp T1200 do nước này tự phát triển. Đây cũng là quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa loại vật liệu này vào sản xuất công nghiệp hàng loạt ở mức hàng trăm tấn.

Sợi carbon siêu bền cấp T1200. Ảnh: Nhân Dân nhật báo/VOV

Với đường kính nhỏ hơn 1/10 sợi tóc người, sợi carbon cấp T1200 có độ bền kéo gấp khoảng 10 lần thép thông thường nhưng chỉ nặng bằng 1/4 thép. Điều này cho thấy đặc điểm nổi bật kết hợp giữa trọng lượng nhẹ và độ bền cao.

Trong một chia sẻ trên Đài CCTV, người phụ trách bộ phận nghiên cứu và phát triển sợi carbon cấp T1200 cho biết, so với thế hệ trước là sợi carbon cấp T1100, loại sợi carbon siêu bền này có độ bền kéo tăng hơn 14%.

Với đặc tính cực nhẹ và độ bền cao, sợi carbon cấp T1200 có thể giúp giảm trọng lượng hơn 10% trong các thiết bị liên quan và có triển vọng ứng dụng rất rộng rãi trong các ngành công nghiệp chiến lược mới nổi như hàng không vũ trụ thương mại, kinh tế tầm thấp và robot hình người.

