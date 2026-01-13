Kawasaki đẩy nhanh tiến độ đưa robot “ngựa sắt” vào sản xuất thực tế

(GLO)- Hãng xe máy Nhật Bản Kawasaki đã quyết định đẩy nhanh tiến độ đưa robot “ngựa sắt” vào sản xuất thực tế, hứa hẹn thay đổi cách con người khám phá những địa hình hiểm trở.

Theo đó, Kawasaki Heavy Industries vừa chính thức thành lập "Đội Phát triển Kinh doanh Phiêu lưu An toàn" với nhiệm vụ trọng tâm là đưa mẫu robot có tên gọi Corleo ra thị trường.

Mẫu robot Corleo được trình làng tại Expo 2025 ở Osaka (Nhật Bản). Ảnh: Kawasaki/Znews

Kawasaki đặt mục tiêu giới thiệu nguyên mẫu hoạt động hoàn chỉnh tại Triển lãm Thế giới (Expo 2030) diễn ra ở Riyadh, Ả Rập Xê Út. Nếu mọi việc thuận lợi, những chiếc "ngựa sắt" này sẽ chính thức được thương mại hóa vào năm 2035 - sớm hơn 15 năm so với dự tính ban đầu.

Dự án Corleo là mẫu robot 4 chân đột phá của Kawasaki, kết hợp giữa công nghệ robot công nghiệp và kỹ thuật xe máy. Điểm đột phá nhất của Corleo nằm ở hệ thống chuyển động với động cơ hydro 150cc tạo ra điện năng, cung cấp năng lượng cho các mô-tơ ở 4 chân.

Việc sử dụng nhiên liệu hydro không chỉ giúp robot vận hành êm ái mà còn đạt mức phát thải bằng 0 - một yếu tố then chốt cho các hoạt động thám hiểm tại những khu vực bảo tồn thiên nhiên nhạy cảm.

"Ngựa sắt" của Kawasaki sẽ ra mắt sớm 15 năm so với dự kiến. Ảnh: Kawasaki/TTO

Thay vì sử dụng tay lái hay vô lăng, người cưỡi sẽ điều khiển hướng đi bằng cách thay đổi trọng tâm cơ thể. Khi người cưỡi nghiêng người, các cảm biến thông minh sẽ nhận diện và điều khiển chân robot bước đi, tạo ra cảm giác gắn kết tương tự như đang cưỡi một con ngựa thật.

Bên cạnh đó, Kawasaki còn tích hợp các công nghệ hỗ trợ hiện đại như hệ thống điều hướng AR đột phá, sử dụng đèn chiếu trực tiếp các chỉ dẫn lộ trình xuống mặt đất, giúp người lái dễ dàng định hướng và giữ tầm nhìn ổn định ngay cả trong đêm tối hay điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Song song đó là màn hình thông minh cung cấp chi tiết các thông số vận hành và bản đồ địa hình theo thời gian thực, giúp người sử dụng luôn làm chủ được hành trình.

Đây được kỳ vọng là phương tiện tương lai cho các hoạt động cứu hộ, thám hiểm và du lịch sinh thái nhờ khả năng vận hành trên những địa hình hiểm trở mà xe 2 bánh thông thường không thể tiếp cận.

Được biết, Kawasaki dự kiến ra mắt 1 bộ mô phỏng thực tế ảo (VR simulator) vào năm tới, giúp người dùng sớm có cái nhìn cận cảnh về sản phẩm này.

Trước đó, tại Expo 2025 ở Osaka (Nhật Bản), Kawasaki đã gây bất ngờ khi trình làng Corleo, đồng thời tiết lộ sẽ ra mắt thị trường sản phẩm này vào năm 2050.