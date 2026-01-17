Google Translate chuẩn bị được bổ sung tính năng giúp dịch sát ngữ cảnh

(GLO)- Một tính năng mới sắp được bổ sung cho Google Translate nhằm giúp dịch sát ngữ cảnh hơn với 3 bản dịch thay thế khác nhau cho người dùng thay vì chỉ có 1 kết quả duy nhất như hiện nay.

Cụ thể, trên phiên bản 10.0.36.855137688.3-release của Google Translate cho Android, tính năng mới này liên quan đến khả năng dịch theo ngữ cảnh và đặt câu hỏi tiếp theo sau bản dịch của Google Translate.

Tính năng mới là bước đi tiếp theo trong chiến lược ứng dụng Gemini nhằm biến Google Translate thành công cụ dịch thuật tương tác, hiểu ngữ cảnh tốt hơn. Ảnh: VOV

Khi được triển khai, bên dưới kết quả dịch sẽ xuất hiện nút “Hiển thị các phương án thay thế”. Người dùng có thể nhấn vào để xem thêm 3 cách dịch khác nhau cho cùng 1 nội dung.

Ở thời điểm hiện tại, Google Translate chỉ đưa ra 1 bản dịch duy nhất, người dùng phải tự chỉnh sửa khi câu chữ chưa phù hợp với ngữ cảnh hoặc mục đích sử dụng.

Do đó, việc bổ sung các phương án dịch được đánh giá là cần thiết với những ngôn ngữ đòi hỏi độ chính xác cao về sắc thái và giọng điệu.

Đây cũng được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược ứng dụng trí tuệ nhân tạo Gemini nhằm biến Google Translate thành công cụ dịch thuật tương tác, hiểu ngữ cảnh tốt hơn thay vì chỉ chuyển đổi ngôn ngữ đơn thuần.

Google hiện chưa công bố thời điểm phát hành chính thức cho tính năng mà hãng đang thử nghiệm. Trước đó, Google cũng triển khai tính năng dịch trực tiếp qua tai nghe. Người dùng chỉ cần hướng điện thoại về phía người đang nói và có thể nghe nội dung được dịch sang ngôn ngữ của mình ngay lập tức.

Tính năng này khá hữu ích trong nhiều tình huống như giao tiếp với người nước ngoài, nghe bài phát biểu, bài giảng khi đi du lịch hay theo dõi phim và chương trình truyền hình bằng ngôn ngữ khác.

Trong ứng dụng Google Translate, người dùng chỉ cần kết nối tai nghe, chọn mục “Live translate”, thiết lập ngôn ngữ hoặc để hệ thống tự động nhận diện, sau đó bắt đầu. Giao diện toàn màn hình sẽ hiển thị cả phần phiên âm.