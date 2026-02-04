Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tiến sĩ Nguyễn Văn Long nhận Giải thưởng “Best Researcher Award” trong lĩnh vực nông nghiệp

PHƯƠNG DUNG
(GLO)- Tiến sĩ Nguyễn Văn Long - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hồ tiêu (PRDC), Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) vừa được World Research Awards (WRA) trao Giải thưởng “Best Researcher Award” trong lĩnh vực nông nghiệp.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm, Tiến sĩ Nguyễn Văn Long đã có nhiều đóng góp quan trọng trong nghiên cứu tương tác giữa đất và tác nhân gây bệnh, cũng như phát triển các hệ thống canh tác bền vững cho cây cà phê và hồ tiêu tại Việt Nam nói chung, khu vực Tây Nguyên nói riêng.

tien-si-nguyen-van-long.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Văn Long - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hồ tiêu (PRDC), Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên. Ảnh: NVCC

Các nghiên cứu của ông tập trung làm rõ hiện tượng suy thoái đất, mối liên hệ giữa suy thoái đất và sâu bệnh hại; đề xuất các giải pháp cải tạo đất thông qua bón vôi, biochar và ứng dụng chế phẩm sinh học.

Những kết quả này đã góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho quản lý tổng hợp đất và bệnh hại, giảm tác động của Fusarium, Phytophthora và tuyến trùng; đồng thời, nâng cao sức khỏe đất và khả năng chống chịu của cây trồng.

Danh hiệu Best Researcher Award 2025 được trao dựa trên quy trình xét chọn, thẩm định và phê duyệt chặt chẽ của Hội đồng Giải thưởng quốc tế. WRA là tổ chức quốc tế trực thuộc Scifax Group - đơn vị uy tín toàn cầu trong lĩnh vực dịch vụ nghiên cứu khoa học, xuất bản học thuật và phát triển các giải pháp hỗ trợ nghiên cứu.

Với mục tiêu thúc đẩy tiến bộ khoa học, WRA xây dựng nền tảng quốc tế nhằm tôn vinh các nhà khoa học có thành tích nghiên cứu xuất sắc, thúc đẩy hợp tác và trao đổi tri thức xuyên biên giới.

Kiên trì đi đến cùng con đường tri thức

Kiên trì đi đến cùng con đường tri thức

(GLO)- Từ 2 sinh viên trưởng thành tại giảng đường Ðại học Huế, vợ chồng Tiến sĩ Nguyễn Thị Cẩm Vân và Nguyễn Văn Long (làng Ngol, phường Hội Phú) đã kiên trì đi đến cùng con đường tri thức trong điều kiện rất gian khó.

