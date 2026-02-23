Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Nghiên cứu việc liên kết, tích hợp các dịch vụ mạng xã hội với VNeID

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo Znews, VnExpress)

(GLO)- Một nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nghiên cứu giải pháp kỹ thuật để liên kết, tích hợp các dịch vụ mạng xã hội với VNeID.

Cụ thể, Chính phủ được giao chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu xây dựng, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét ban hành quy định hoặc hướng dẫn về giải pháp kỹ thuật liên kết, tích hợp các dịch vụ mạng xã hội với hệ thống VNeID phục vụ định danh, xác thực tài khoản người dùng, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

chinh-phu-duoc-giao-nghien-cuu-viec-lien-ket-tich-hop-cac-dich-vu-mang-xa-hoi-voi-vneid.jpg
Phần ví giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID. Ảnh: M.T (chụp màn hình)

Việc làm này nhằm nâng cao độ tin cậy của tài khoản, phòng ngừa giả mạo danh tính, góp phần bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng. Thời hạn hoàn thành được đặt ra là quý III-2026.

Trong phạm vi nhiệm vụ được phân công, Bộ Công an sẽ nghiên cứu đề xuất xây dựng Luật Định danh và xác thực điện tử để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, bổ sung vào chương trình xây dựng luật năm 2026. Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng được giao xây dựng Đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID, trình Thủ tướng phê duyệt.

Các bộ, ngành cũng được giao xây dựng hướng dẫn để lựa chọn nền tảng số tương thích với VNeID. Việc này nhằm tạo ra một hệ thống tài khoản định danh duy nhất cho mỗi người dân và doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan nhà nước, thay vì việc phải quản lý nhiều tài khoản riêng lẻ như hiện nay.

Việc tích hợp mạng xã hội với VNeID cũng nhằm thực hiện Chỉ thị số 57-CT/TW ngày 31-12-2025 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị.

Theo đó, Chỉ thị này yêu cầu bắt buộc xác thực danh tính người dùng mạng xã hội, kiểm soát độ tuổi nhằm bảo vệ trẻ em và tăng cường quản lý không gian mạng. Công dân, người dùng mạng xã hội, thuê bao viễn thông và các tài nguyên internet như tên miền, địa chỉ IP đều phải được định danh một cách đồng bộ.

OpenAI thử nghiệm đưa quảng cáo vào ChatGPT

OpenAI thử nghiệm đưa quảng cáo vào ChatGPT

(GLO)- OpenAI xác nhận đang thử nghiệm hiển thị quảng cáo trong ChatGPT bản miễn phí và gói Go tại Mỹ, riêng các gói Pro, Business, Enterprise, Education vẫn duy trì không quảng cáo. Bước đi này giúp người dùng tăng khả năng tiếp cận công cụ AI tiên tiến mà không phải trả thêm tiền.

Tập huấn bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ sản xuất kinh doanh nông nghiệp.

Gia Lai: Hướng dẫn đăng ký bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ

(GLO)- Ngày 28-1, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức tập huấn hướng dẫn đăng ký bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ cho chủ thể sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP và sản phẩm nông nghiệp.

VinFuture khởi động mùa giải thứ 6 năm 2026

VinFuture khởi động mùa giải thứ 6

(GLO)- Ban tổ chức Giải thưởng VinFuture vừa chính thức công bố khởi động mùa giải thứ 6 năm 2026 và bắt đầu tiếp nhận đề cử các công trình khoa học - công nghệ từ cộng đồng khoa học trên toàn cầu đến 14 giờ ngày 17-4 (theo giờ Việt Nam).

