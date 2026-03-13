Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Quyết liệt triển khai giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN HÂN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 13-3, tại Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài khoảng 125 km, đi qua 16 xã, phường, với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/giờ, tổng mức đầu tư khoảng 43.734 tỷ đồng.

1-pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-tu-cong-hoang-phat-bieu-chi-dao.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Dự án chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 có chiều dài dự kiến 22 km, dự án thành phần 2 có chiều dài dự kiến 68 km, dự án thành phần 3 có chiều dài dự kiến 35 km.

Tổng diện tích đất chiếm dụng sơ bộ khoảng 942,15 ha; diện tích đất rừng chiếm dụng cần chuyển đổi mục đích sử dụng khoảng 324,88 ha; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 4.715 tỷ đồng.

Thời gian qua, các địa phương tích cực phối hợp với Ban Quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ, kịp thời phê duyệt phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng theo yêu cầu.

Đến nay, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi để thực hiện dự án thành phần 1 khoảng 180 ha/1.489 hộ và 8 tổ chức. Số hộ cần bố trí tái định cư khoảng 375 hộ, số lượng mồ mả cần di dời khoảng 2.404 mộ.

Đối với dự án thành phần 2, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 577 ha/1.683 hộ và 11 tổ chức. Số hộ cần bố trí tái định cư khoảng 119 hộ, số lượng mồ mả cần di dời khoảng 561 mộ…

2-quang-canh-cuoc-hop.jpg
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: N.H

Hiện các địa phương thuộc dự án thành phần 1 đã phê duyệt phương án và đang làm thủ tục chi trả. Các địa phương thuộc dự án thành phần 2 đã hoàn thành ban hành giá đất cụ thể và đang lập phương án thông qua Hội đồng bồi thường để niêm yết công khai phương án cho các hộ dân tham gia ý kiến.

Đối với dự án thành phần 3, các địa phương đã tổ chức họp dân, niêm yết thông báo thu hồi đất, hoàn thành công tác kiểm kê tài sản, hoa màu phục vụ bồi thường giải phóng mặt bằng; đang triển khai hoàn thiện, phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo từng đợt; đồng thời bàn giao mặt bằng tại một số vị trí thuận lợi để triển khai thi công trước.

Đến ngày 12-3-2026, dự án đã phê duyệt phương án bồi thường 139,9/340,83ha với chiều dài hơn 19,9 km, đạt 57,1%; đã chi trả tiền và bàn giao mặt bằng 109,88/340,83 ha với chiều dài 14,66 km, đạt 42%.

3-dai-dien-lanh-dao-so-nn-mt-phat-bieu.jpg
Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Tại cuộc họp, Ban quản lý Dự án tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương phối hợp, hỗ trợ thẩm định hạng mục di dời các công trình điện, nước và cáp quang bị ảnh hưởng bởi dự án.

Các địa phương tập trung nhân sự trực tiếp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, phân công nhiệm vụ công việc theo nhóm, theo tổ. Tiếp tục thực hiện việc kiểm đếm đất nông nghiệp, đất ở, xác nhận nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường, vận động các hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng sạch để thi công…

4-dai-dien-lanh-dao-xa-binh-khe-phat-bieu.jpg
Đại diện lãnh đạo xã Bình Khê phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Tại cuộc họp, các sở, ban, ngành và địa phương liên quan đã báo cáo tình hình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng thuộc dự án.

Cùng với đó, trao đổi, làm rõ một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; nhất là trong việc xác định giá đất, hoàn thiện phương án bồi thường, bố trí tái định cư và vận động người dân bàn giao mặt bằng sạch.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ được giao; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định; tổ chức chi trả kịp thời cho người dân có đất bị thu hồi, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các địa phương tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân trong việc chấp hành chủ trương thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho dự án.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể theo từng giai đoạn; ưu tiên hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tại các khu vực thuận lợi để bàn giao cho đơn vị thi công trước.

Trong quá trình thực hiện, cần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku theo kế hoạch đã đề ra.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm trang trại chăn nuôi công nghệ cao và kiểm tra quy hoạch khu di tích Tây Sơn Thượng Đạo

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm trang trại chăn nuôi công nghệ cao và kiểm tra quy hoạch khu di tích Tây Sơn Thượng Đạo

Thời sự

(GLO)- Sáng 11-3, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và làm việc với Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao DHN Gia Lai (xã Ia Le) và Công ty TNHH Chăn nuôi Phú Lộc Phát (xã Ia Sao).

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra công tác quản lý Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra công tác quản lý Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Thời sự

(GLO)- Chiều 10-3, đoàn công tác do đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quản lý tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và làm việc với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức bầu cử thành công

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức bầu cử thành công

Thời sự

(GLO)- Kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã An Vinh và An Lão vào sáng 10-3, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt đề nghị 2 địa phương đảm bảo các điều kiện để tổ chức bầu cử thành công.

Phụ nữ Ia Nan chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc

Phụ nữ Ia Nan chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc

Thời sự

(GLO)- Thông qua Câu lạc bộ “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới”, phụ nữ xã Ia Nan tích cực tuyên truyền pháp luật, tham gia tuần tra bảo vệ biên giới. Từ những việc làm bền bỉ, chị em góp phần cùng lực lượng Biên phòng giữ vững chủ quyền, bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.

Niềm tin và kỳ vọng của cử tri là trách nhiệm của người ứng cử

Niềm tin và kỳ vọng của cử tri là trách nhiệm của người ứng cử

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 8-3, tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn, ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 1 đã khẳng định: Niềm tin và kỳ vọng của cử tri là trách nhiệm của người ứng cử.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác bầu cử tại phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc

Thời sự

(GLO)- Ngày 5-3, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc.

Gần 5.700 thanh niên Gia Lai hăng hái lên đường nhập ngũ

Gần 5.700 thanh niên Gia Lai hăng hái lên đường nhập ngũ

Thời sự

(GLO)- Sáng 4-3, trong không khí rộn ràng đầu xuân, gần 5.700 thanh niên ưu tú tỉnh Gia Lai đồng loạt lên đường nhập ngũ tại 14 điểm giao, nhận quân. Với khí thế phấn khởi, tuổi trẻ Gia Lai quyết tâm viết tiếp truyền thống quê hương, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại các xã, phường phía Tây Gia Lai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại các xã, phường phía Tây Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Ngày 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã làm việc với các xã Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Cửu An cùng 2 phường An Khê, An Bình nhằm kiểm tra việc triển khai phương án phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026.

Gia Lai xác định 2026 là năm tăng tốc chuyển đổi số toàn diện

Gia Lai xác định 2026 là năm tăng tốc chuyển đổi số toàn diện

Thời sự

(GLO)- Chiều 3-3, Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến điểm cầu các địa phương trong tỉnh.

Giao 7 chỉ tiêu liên quan đến Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Gia Lai: Giao 7 chỉ tiêu liên quan đến Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp

Thời sự

(GLO)- 7 chỉ tiêu liên quan đến “Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến” (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23-6-2022) vừa được UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2026.

Thủ tướng Chính phủ kiểm tra Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát.

Thủ tướng Chính phủ kiểm tra Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát

Thời sự

(GLO)- Sáng 1-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã đến kiểm tra Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn cùng Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tại 4 xã phía Tây Gia Lai

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tại 4 xã phía Tây Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Ngày 28-2, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đi thăm, kiểm tra việc triển khai phương án phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 tại các xã Chư Sê, Al Bá, Ia Ko, Bờ Ngoong.

null