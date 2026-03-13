Quyết liệt triển khai giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Sáng 13-3, tại Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài khoảng 125 km, đi qua 16 xã, phường, với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/giờ, tổng mức đầu tư khoảng 43.734 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Dự án chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 có chiều dài dự kiến 22 km, dự án thành phần 2 có chiều dài dự kiến 68 km, dự án thành phần 3 có chiều dài dự kiến 35 km.

Tổng diện tích đất chiếm dụng sơ bộ khoảng 942,15 ha; diện tích đất rừng chiếm dụng cần chuyển đổi mục đích sử dụng khoảng 324,88 ha; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 4.715 tỷ đồng.

Thời gian qua, các địa phương tích cực phối hợp với Ban Quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ, kịp thời phê duyệt phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng theo yêu cầu.

Đến nay, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi để thực hiện dự án thành phần 1 khoảng 180 ha/1.489 hộ và 8 tổ chức. Số hộ cần bố trí tái định cư khoảng 375 hộ, số lượng mồ mả cần di dời khoảng 2.404 mộ.

Đối với dự án thành phần 2, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 577 ha/1.683 hộ và 11 tổ chức. Số hộ cần bố trí tái định cư khoảng 119 hộ, số lượng mồ mả cần di dời khoảng 561 mộ…

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: N.H

Hiện các địa phương thuộc dự án thành phần 1 đã phê duyệt phương án và đang làm thủ tục chi trả. Các địa phương thuộc dự án thành phần 2 đã hoàn thành ban hành giá đất cụ thể và đang lập phương án thông qua Hội đồng bồi thường để niêm yết công khai phương án cho các hộ dân tham gia ý kiến.

Đối với dự án thành phần 3, các địa phương đã tổ chức họp dân, niêm yết thông báo thu hồi đất, hoàn thành công tác kiểm kê tài sản, hoa màu phục vụ bồi thường giải phóng mặt bằng; đang triển khai hoàn thiện, phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo từng đợt; đồng thời bàn giao mặt bằng tại một số vị trí thuận lợi để triển khai thi công trước.

Đến ngày 12-3-2026, dự án đã phê duyệt phương án bồi thường 139,9/340,83ha với chiều dài hơn 19,9 km, đạt 57,1%; đã chi trả tiền và bàn giao mặt bằng 109,88/340,83 ha với chiều dài 14,66 km, đạt 42%.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Tại cuộc họp, Ban quản lý Dự án tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương phối hợp, hỗ trợ thẩm định hạng mục di dời các công trình điện, nước và cáp quang bị ảnh hưởng bởi dự án.

Các địa phương tập trung nhân sự trực tiếp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, phân công nhiệm vụ công việc theo nhóm, theo tổ. Tiếp tục thực hiện việc kiểm đếm đất nông nghiệp, đất ở, xác nhận nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường, vận động các hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng sạch để thi công…

Đại diện lãnh đạo xã Bình Khê phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Tại cuộc họp, các sở, ban, ngành và địa phương liên quan đã báo cáo tình hình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng thuộc dự án.

Cùng với đó, trao đổi, làm rõ một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; nhất là trong việc xác định giá đất, hoàn thiện phương án bồi thường, bố trí tái định cư và vận động người dân bàn giao mặt bằng sạch.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ được giao; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định; tổ chức chi trả kịp thời cho người dân có đất bị thu hồi, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các địa phương tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân trong việc chấp hành chủ trương thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho dự án.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể theo từng giai đoạn; ưu tiên hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tại các khu vực thuận lợi để bàn giao cho đơn vị thi công trước.

Trong quá trình thực hiện, cần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku theo kế hoạch đã đề ra.