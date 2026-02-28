Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tại 4 xã phía Tây Gia Lai

(GLO)- Ngày 28-2, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đi thăm, kiểm tra việc triển khai phương án phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 tại các xã Chư Sê, Al Bá, Ia Ko, Bờ Ngoong.

Làm việc với các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức điều hành từ bị động sang chủ động, từ quản lý hành chính sang hành chính kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Dân tộc và Tôn giáo, Nội vụ, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Về phía địa phương có lãnh đạo Đảng ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam và trưởng các phòng, ban chuyên môn của các địa phương; cùng một số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

Kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề

Trong chương trình công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã kiểm tra, khảo sát thực tế một số địa điểm quy hoạch trung tâm hành chính, khu đô thị, khu dân cư, thiết chế văn hóa - xã hội và những dự án dự kiến kêu gọi đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (giữa) nghe lãnh đạo xã Al Bá báo cáo về công tác quy hoạch khu trung tâm xã. Ảnh: P.D

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe các địa phương báo cáo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ; đồng thời, tiếp nhận các kiến nghị, đề xuất của địa phương để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển trong thời gian tới.

Theo đó, trong những tháng đầu năm 2026, kinh tế của xã Chư Sê tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 7,7% so với cùng kỳ năm 2025, vượt 7,18% theo kế hoạch tỉnh giao. Tổng thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 25-2 đạt 105.685 triệu đồng, bằng 152% kế hoạch tỉnh giao.

Để thu hút các nhà đầu tư vào Cụm công nghiệp Chư Sê, địa phương đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện giới thiệu các nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp; cho phép nhà đầu tư ứng trước kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo tính đồng bộ và khả thi của việc thu hút đầu tư.

Đồng thời, quan tâm xem xét bố trí ứng kinh phí từ các nguồn để địa phương có điều kiện tổ chức thi công chợ trung tâm bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra.

Bên cạnh đó, xã Chư Sê cũng đề nghị tỉnh sớm chỉ đạo triển khai khắc phục công trình hồ Ia Ring; xem xét hỗ trợ kinh phí để khắc phục thiệt hại do việc xả lũ hồ Ia Ring gây ra, góp phần ổn định đời sống người dân và sản xuất trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh với các địa phương tại xã Chư Sê. Ảnh: P.D

Về phía xã Ia Ko, Chủ tịch UBND xã Võ Công Hòa kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh quan tâm tháo gỡ những rào cản đang ảnh hưởng đến tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cụ thể, hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn xã đã xuống cấp, mặt đường nhỏ hẹp, gây khó khăn cho việc vận chuyển nông sản và lưu thông hàng hóa. Cơ sở vật chất tại trụ sở làm việc còn thiếu thốn, đội ngũ công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát huy lợi thế về diện tích cây công nghiệp lớn và tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, địa phương kiến nghị tỉnh hỗ trợ quy hoạch các cụm thủy lợi, mở rộng hệ thống giao thông nội đồng; đồng thời, thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản nhằm nâng cao giá trị sản phẩm tại chỗ.

Để ổn định tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý, xã đề nghị ưu tiên bố trí kinh phí xây dựng khu trung tâm hành chính mới, bảo đảm điều kiện làm việc.

Đồng thời, kiến nghị tỉnh cho chủ trương nâng cấp tuyến đường liên xã từ Chư Sê vào Ia Ko và kết nối với quốc lộ 14 qua xã Ia Glai (cũ), tạo động lực liên kết vùng.

Chủ tịch UBND xã Ia Ko Võ Công Hòa báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: P.D

Tương tự, xã Bờ Ngoong cũng kiến nghị tỉnh xem xét, đầu tư sửa chữa, nâng cấp và làm mới hệ thống hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến đường liên xã đã nhiều năm chưa được duy tu, hiện xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hữu Tỵ đề nghị: Trong bối cảnh Khu công nghiệp Nam Pleiku đang đi vào hoạt động và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, xã mong muốn tỉnh quan tâm chỉ đạo thu hút doanh nghiệp đầu tư thu mua, chế biến nông sản, đặc biệt là các mặt hàng trái cây, nhằm tạo đầu ra ổn định cho nông sản của người dân trên địa bàn xã và các khu vực lân cận.

Mặt khác, cơ sở dữ liệu đất đai của xã hiện không còn phù hợp với thực tiễn quản lý, sử dụng đất. Do đó, địa phương kiến nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, ban hành cơ chế xử lý, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc cấp giấy chứng nhận.

Al Bá là xã vùng III, có dư địa phát triển nông nghiệp lớn khi diện tích đất sản xuất chiếm tỷ lệ cao. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất hiện vẫn manh mún, phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên và biến động giá cả thị trường; sản phẩm chủ yếu tiêu thụ ở dạng thô, giá trị gia tăng thấp và chưa hình thành được chuỗi liên kết bền vững với doanh nghiệp.

Từ thực tế đó, địa phương mong muốn được tỉnh quan tâm hỗ trợ nhằm nâng cao giá trị nông sản, từng bước chuyển đổi cơ cấu lao động theo hướng thực chất, bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra cầu treo Ayun (xã Al Bá). Ảnh: P.D

Về hạ tầng, Chủ tịch UBND xã Al Bá Ngô Xuân Hiếu kiến nghị tỉnh xem xét đầu tư xây dựng cầu bê tông kết nối từ làng Tung Ke đi làng Amil, bắc qua sông Ayun; đầu tư xây dựng cầu bê tông thay thế cầu treo hiện hữu, kết nối khu dân cư ven sông làng Keo với trung tâm làng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là trong mùa mưa lũ.

Đồng thời, đề nghị nâng cấp cầu sắt nằm trên ranh giới giữa xã Chư Sê và xã Al Bá. Đây là cây cầu huyết mạch duy nhất trên tuyến đường liên xã, giữ vai trò quan trọng trong kết nối giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Xã cũng kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đường liên xã Al Bá - Chư Sê - Bờ Ngoong dài 10,5 km, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn.

Các địa phương cần thay đổi cách thức quản lý, điều hành

Tham gia buổi làm việc, đại diện một số doanh nghiệp đã báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn và chia sẻ định hướng phát triển, hợp tác trong thời gian tới.

Ông Thái Như Hiệp - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) cho biết, đối với những địa phương có thế mạnh về cây cà phê, doanh nghiệp sẵn sàng đồng hành ở bất kỳ khâu nào nếu được phối hợp, nhằm phát huy vai trò liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Doanh nghiệp cũng mong muốn các địa phương quan tâm tạo điều kiện xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ ổn định, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chế biến sâu và xuất khẩu.

Ông Thái Như Hiệp - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp tham gia ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: P.D

Liên quan đến các nội dung địa phương kiến nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề. Về tình trạng dữ liệu đất đai không còn phù hợp với thực tế quản lý, sử dụng, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đây là vấn đề chung của nhiều xã trên địa bàn tỉnh.

Sở đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức đo đạc lại đối với 135 xã, phường; đồng thời, sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất giải pháp nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, đáp ứng yêu cầu quản lý và tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện các thủ tục liên quan.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định các địa phương có tiềm năng rất lớn, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, sản xuất vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ, thiếu liên kết, chưa đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, vì vậy, giá trị gia tăng chưa tương xứng với tiềm năng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức điều hành từ bị động sang chủ động, từ quản lý hành chính sang hành chính kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ phải gần dân, bám sát cơ sở; người đứng đầu phải thực sự tâm huyết, trách nhiệm, biết chăm lo đời sống nhân dân và có tư duy phát triển địa phương.

Mỗi xã được xác định là “một tỉnh thu nhỏ”, do đó, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc đồng bộ; việc tổ chức, phân công, bố trí nhiệm vụ phải khoa học, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh (giữa) trao đổi, nắm bắt tình hình thực tế tại xã Bờ Ngoong. Ảnh: P.D

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các xã đoàn kết, đồng lòng, làm việc với trách nhiệm cao nhất, quyết tâm đưa địa phương phát triển nhanh, bền vững.

Theo đó, các địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy hoạch trên cơ sở khai thác đúng tiềm năng, thế mạnh; xây dựng chương trình hành động và kế hoạch cụ thể triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, phải tập trung phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao, gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp - người dân - chính quyền; ưu tiên thu hút doanh nghiệp có tiềm lực, có công nghệ, quy trình sản xuất bài bản và nhà máy chế biến sâu để nâng cao giá trị sản phẩm. Đồng thời, chú trọng phát triển năng lượng tái tạo, thương mại - dịch vụ và logistics phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Song song với đó, các địa phương phải siết chặt quản lý đất đai, môi trường và quản lý dự án; rà soát phương án thu gom, xử lý rác thải bảo đảm đúng quy định, hiệu quả lâu dài.

Công tác an sinh xã hội cần tập trung đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hướng tới giảm nghèo bền vững. Đồng thời, bảo đảm tốt an ninh trật tự, nhất là trong thời điểm tuyển quân và chuẩn bị bầu cử. Việc phát triển khu, cụm công nghiệp phải được tính toán kỹ lưỡng, không dàn trải, bảo đảm phù hợp điều kiện, lợi thế từng vùng.

Về nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập ngay nhóm công tác, khẩn trương phối hợp với các địa phương và doanh nghiệp để rà soát, chuẩn hóa diện tích sản xuất cà phê đạt tiêu chuẩn; sau đó mở rộng sang diện tích sầu riêng, hồ tiêu nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát, tham mưu ưu tiên bố trí nguồn lực cho các địa phương còn khó khăn, vướng mắc về trung tâm hành chính; tiếp đến là hệ thống giao thông liên thôn, liên xã, cầu và kênh mương thủy lợi, bảo đảm sắp xếp, phân bổ kinh phí hợp lý, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tuyến đường vành đai ven hồ tại xã Chư Sê. Ảnh: P.D

Đối với các công ty cao su đứng chân trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu báo cáo cụ thể các dự án trồng xen trong diện tích cao su để bảo đảm đồng bộ quy hoạch, sử dụng hiệu quả quỹ đất. Công ty TNHH Vĩnh Hiệp chủ động phối hợp với các địa phương xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, bền vững.