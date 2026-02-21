Gia Lai hôm nay
Du lịch xanh
Điểm đến Gia Lai
Khám phá và trải nghiệm
Văn hóa và Bản sắc
Ẩm thực Gia Lai
Cẩm nang du lịch
Đi muôn phương
Multimedia
{ Video { 60s Gia Lai

Khám phá và trải nghiệm

Gia Lai: Kỷ niệm 61 năm chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
XUÂN ĐỊNH

(GLO)- Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, sáng 21-2 (mùng 5 Tết Bính Ngọ), Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 61 năm Chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu (1965-2026).

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Cang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, cùng đông đảo người dân và du khách.

tuong-dai.jpg
Đài Chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu. Ảnh: Hoàng Vũ

Cách đây 61 năm, trong đêm ngày 6 rạng sáng 7-2-1965 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ), trên vùng đất nay thuộc xã Bình Dương, quân và dân ta đã làm nên một chiến công vang dội: Chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu, ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Khu 5.

Thời điểm ấy, địch tập trung lực lượng lớn, xây dựng hệ thống đồn bốt kiên cố tại Dương Liễu và tuyến phòng thủ trọng yếu ở Đèo Nhông, được trang bị vũ khí hiện đại, xe bọc thép M-113 và máy bay yểm trợ nhằm khống chế, chia cắt phong trào cách mạng vùng duyên hải miền Trung.

Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của Khu ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Tỉnh ủy, bộ đội chủ lực Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 Sao Vàng đã hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng vũ trang địa phương và nhân dân Phù Mỹ đã tổ chức trận tiến công táo bạo, bất ngờ và chính xác. Ta đồng loạt nổ súng tiêu diệt đồn Dương Liễu, sau đó chủ động phục kích trên tuyến Đèo Nhông, đánh bại lực lượng địch phản kích.

Kết quả, hơn 700 tên địch bị loại khỏi vòng chiến đấu; 4 máy bay bị bắn cháy; 10 xe bọc thép M-113 bị phá hủy, 2 xe bị bắt sống cùng toàn bộ vũ khí, phương tiện quân sự.

cac-dai-bieu.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu. Ảnh: Dũng Nhân

Chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu đã giáng một đòn nặng nề vào quân địch, góp phần làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ trên chiến trường Khu 5.

Đây là biểu tượng của nghệ thuật tác chiến hiệp đồng linh hoạt, của tinh thần mưu trí, dũng cảm và ý chí quyết thắng; đồng thời, khẳng định bước trưởng thành vượt bậc của bộ đội chủ lực quân giải phóng trong tổ chức, chỉ huy và khả năng đánh tiêu diệt đối phương được trang bị hiện đại.

61 năm đã trôi qua, âm vang chiến thắng vẫn còn vọng mãi trên những triền đèo, bãi dương liễu năm xưa. Từ chiến trường khốc liệt, vùng đất này đang từng ngày đổi mới; đời sống nhân dân ngày càng khởi sắc, diện mạo quê hương ngày càng phát triển.

Chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu mãi là niềm tự hào, là động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Dương tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

toan-canh-2670.jpg
Quang cảnh Khu di tích lịch sử Chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu. Ảnh: Dũng Nhân

Sau phần nghi lễ trang nghiêm tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tại khu vực Đài Chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu, không khí tưng bừng của phần hội lan tỏa khắp không gian.

Những tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương cách mạng; những màn múa lân rộn ràng sắc xuân; các hoạt động thể dục thể thao sôi nổi... Tất cả tạo nên bức tranh mùa xuân đậm đà bản sắc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Nhà Tây Sơn với chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa

Nhà Tây Sơn với chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa

(GLO)- Nhà Tây Sơn tồn tại chỉ khoảng 30 năm nhưng những gì triều đại này để lại trên phương diện quản lý biển đảo đã góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Có thể bạn quan tâm

Trang bị kỹ năng sống để học sinh tự tin trưởng thành

Trang bị kỹ năng sống để học sinh tự tin trưởng thành

Kỹ năng sống

(GLO)- Thông qua các diễn đàn và chuyên đề kỹ năng sống tổ chức tại trường học, nhiều học sinh ở Gia Lai được trang bị cách ứng xử phù hợp, biết lắng nghe, chia sẻ và tự bảo vệ bản thân. Những kỹ năng thiết thực này giúp các em thêm tự tin, vững vàng hơn trong học tập và cuộc sống hằng ngày.

Những cuốn sách tâm lý hay dành cho gen Z

Những cuốn sách tâm lý hay dành cho gen Z

Sách hay

(GLO)- Giữa nhịp sống nhanh và vô vàn áp lực vô hình, gen Z bắt đầu tìm đến sách tâm lý như một cách tự chữa lành. Không giáo điều, không xa vời, những cuốn sách dưới đây sẽ giúp người trẻ đọc chính mình và điềm tĩnh hơn trước cuộc sống.

Học Lịch sử bằng trái tim

Học Lịch sử bằng trái tim

Giáo dục

(GLO)- Giành giải ba quốc gia môn Lịch sử, Nguyễn Thị Cẩm Tú (ở phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai)-học sinh lớp 12 chuyên Văn Trường THPT chuyên Chu Văn An (phường Bồng Sơn) khẳng định mình bằng nỗ lực học tập bền bỉ.

Nói gì với bạn đọc trẻ?

Nói gì với bạn đọc trẻ?

Kỹ năng sống

(GLO)- Trong dòng chảy của đời sống, có những nếp cũ nâng đỡ tâm hồn, tạo nên sức mạnh tinh thần bền chắc như là cội rễ, trong đó có thói quen coi sách như bạn. Nói gì với bạn đọc trẻ về nếp cũ ấy, nói gì cho thuyết phục về vị thế của sách là trách nhiệm không thể từ khước.