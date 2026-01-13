Những cuốn sách tâm lý hay dành cho gen Z

(GLO)- Giữa nhịp sống nhanh và vô vàn áp lực vô hình, gen Z bắt đầu tìm đến sách tâm lý như một cách tự chữa lành. Không giáo điều, không xa vời, những cuốn sách dưới đây sẽ giúp người trẻ đọc chính mình và điềm tĩnh hơn trước cuộc sống.

1. Sao trước đây không ai nói với tôi điều này

Không chỉ là những dòng chữ vô hồn, khi đọc cuốn sách này của Tiến sĩ Julie Smith (dịch giả Mai Thảo Yên), gen Z sẽ thấy như có một nhà trị liệu đang ngồi kề bên, dẫn dắt mỗi người nhìn nhận và thấu hiểu cảm xúc của bản thân.

Cuốn sách giống như một cánh tay được đưa ra cho những ai đang vật lộn với thăng trầm của cuộc sống, giúp mọi người có thể học hỏi và đủ sức đối phó với mọi thứ, từ sự lo lắng, chỉ trích đến tâm trạng tồi tệ và sự nghi ngờ bản thân...

Thêm vào đó, sách còn cung cấp “chiến thuật” để ứng phó và vượt qua chướng ngại. Dù không đảm bảo không gặp trắc trở gì trong đời, nhưng chúng sẽ giúp gen Z điều chỉnh cách tiếp nhận, đứng lên và đi tiếp.

Cụ thể, tác giả nhóm 3-5 chương thành từng phần lớn, tương ứng với các vấn đề tâm lý, giúp việc đọc và tìm thông tin rất hệ thống, rõ ràng. Trong mỗi chương, tác giả trình bày kiến thức khoa học đan xen với việc kể chuyện (chuyện của bản thân hoặc của những bệnh nhân trong quá khứ) để truyền tải thông tin một cách thiết thực hơn.

Cuối mỗi mục tác giả lại liệt kê một số cách đơn giản để bạn đọc có thể áp dụng vào luyện tập việc nâng cao sức khỏe tinh thần, từ rèn luyện cách hít thở đến những “mánh” tâm lý học như mã hóa suy nghĩ, nhân cách hóa nỗi lo...

2. Học cách học

Thực tế có rất nhiều điều để học nhưng lại ít sách về phương pháp học.

Cuốn sách “Học cách học” của tác giả Kiều Hiếu này đã phân tích phương pháp học tập tại bậc đại học theo hướng hiện đại, áp dụng lối học và nghiên cứu chủ động của sinh viên nước ngoài.

Đây giống như một cuốn cẩm nang để gen Z tự trau dồi kiến thức dễ dàng hơn.

3. Đời ném ta chanh, xử nhanh bằng đường

Gây chú ý ngay từ tựa sách, tác phẩm của Zack Friedman (dịch giả Quế Anh) không đi theo hướng “chỉ dẫn một chiều” mà như một người đối thoại nội tâm với người đọc, cùng rất nhiều câu hỏi tự ngẫm và phần thảo luận.

Chẳng hạn: “Vì sao ta làm việc chăm chỉ, có tài năng, có kỹ năng nhưng chưa đạt được điều mình mong muốn? Mỗi cá nhân có biết mình mong muốn gì thật sự chưa, và đâu là cơ sở để lựa chọn?”.

Quyển sách này sẽ hướng dẫn bạn cách trở thành người dám đổi mới. Điều đầu tiên bạn cần làm là tái định vị tư duy để bật lên cho mình từng chiếc công tắc và nhìn cuộc sống dưới một con mắt khác.

Sau đó, hãy lựa chọn đổi mới để thay đổi từng khía cạnh trong cuộc sống để hạnh phúc hơn và thành công hơn.

4. Cuộc đời soi tỏ

Cuốn sách là tập hợp những ca tham vấn của bác sĩ Stephen Grozs trong 25 năm hành nghề phân tâm học.

Ông đã dành hơn 50.000 giờ với các bệnh nhân. Chất liệu sinh động của công việc đó tạo nên nội dung hấp dẫn cho cuốn sách.

Đôi khi ta không thể nhận ra tình trạng của chính mình, cho đến khi đọc một trường hợp của người khác và thấy điểm tương đồng.

Sách dành cho bất kỳ ai đang muốn tìm hiểu về tâm lý học, phân tâm học và chính bản thân mình.

5. Tư duy phản biện - Để không bị thao túng tâm lý

Cuốn sách của tác giả Tom Chatfield này sẽ mang đến những chủ đề thú vị như: cách lập luận sắc bén, làm gì để chống thao túng tâm lý... Đây là điều mà bất kỳ ai, ở bất kỳ môi trường nào cũng đều cần đến.

Nội dung trong sách được khai thác 2 chiều: cách đánh giá thông tin tiếp nhận và cách chúng ta đưa ra thông tin thuyết phục.

Nếu bạn cảm thấy rất nhiều trường hợp mình có lý nhưng “nói không ra lời” hoặc luôn lo lắng vì đủ thứ tin tức trên mạng thì đây là liều thuốc hữu hiệu.

Đặc biệt, sách có phần thực hành để bạn đọc áp dụng ngay sau từng nội dung quan trọng.

Cuốn sách sẽ giúp bạn cải thiện chất lượng công việc của bản thân, đồng thời có thể trình bày những kiến thức và ý tưởng trong đầu một cách rành mạch và hiệu quả hơn.

Ngoài ra, sách cũng sẽ giúp bạn quản lý thời gian và sự chú ý của mình một cách hiệu quả, đồng thời ngày càng nhận thức rõ nét hơn về lối tư duy của mình.