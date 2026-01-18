Ra mắt sách “Dấu ấn Việt Nam trên bản đồ di sản thế giới”

(GLO)- NXB Chính trị quốc gia Sự thật vừa cho ra mắt bạn đọc cuốn sách “Dấu ấn Việt Nam trên bản đồ di sản thế giới” do PGS.TS. Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập NXB làm chủ biên, giới thiệu về các di sản tiêu biểu được UNESCO vinh danh.

Theo đó, với 50 di sản tiêu biểu được UNESCO vinh danh, Việt Nam tự hào là một trong những quốc gia sở hữu kho tàng di sản văn hóa và thiên nhiên phong phú, đa dạng bậc nhất khu vực.

Cuốn sách "Dấu ấn Việt Nam trên bản đồ di sản thế giới". Ảnh: Ái Vân/LĐO

Trong sách, các di sản sắp xếp theo trình tự thời gian được UNESCO vinh danh, chia thành 5 phần. Theo đó, phần I là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; phần II là di sản văn hóa phi vật thể; phần III là di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới; phần IV là khu dự trữ sinh quyển thế giới và phần V là công viên địa chất toàn cầu.

Không chỉ chú trọng nội dung, cuốn sách còn gây ấn tượng bởi hình thức trình bày hiện đại, sáng tạo; bố cục khoa học, hệ thống hình ảnh về các di sản được tuyển chọn công phu. Qua đó, giúp bạn đọc có cảm giác như đang trực tiếp chiêm ngưỡng và trải nghiệm các không gian di sản trải dài khắp mọi miền đất nước.

Không chỉ chú trọng nội dung, cuốn sách còn gây ấn tượng bởi hình thức trình bày hiện đại, sáng tạo. Ảnh: Minh Thư/VOV

Thông qua việc phản ánh sinh động sự phong phú, đa dạng và chiều sâu giá trị của kho tàng di sản quốc gia, cuốn sách này còn góp phần nâng cao nhận thức xã hội, củng cố tình yêu quê hương, đất nước, hun đúc niềm tự hào dân tộc và tạo sự đồng thuận, lan tỏa trách nhiệm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.