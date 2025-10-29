Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Balo kiến thức

Sách hay

Sách hay Kỹ năng sống

Phát hành 500 bản giới hạn cuốn sách “Hồ Chí Minh-Tiểu sử bằng hình”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Tổng hợp)

(GLO)- Nhằm khắc họa cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đông A Books vừa phát hành 500 bản giới hạn cuốn sách “Hồ Chí Minh-Tiểu sử bằng hình”.

500 bản giới hạn, đánh số từ HCM 001 đến HCM 500 phát hành tới độc giả. Mỗi bản được phát hành đều là duy nhất. Sách được bọc bìa vải, in hình chân dung Nguyễn Ái Quốc năm 1924, phía sau là cung điện Versailles. Phần nhãn tên ở bìa 1 và gáy được in trên giấy mỹ thuật và dán thủ công lên bề mặt vải. Sách khổ 25 × 30 cm, gồm 324 trang. Ruột in trên Couche Matt định lượng 150gsm. Giá phát hành sách 2.000.000 đồng/cuốn.

s-50bba486139e464a82ed578600ac0a7e-master.jpg
Bản giới hạn cuốn sách “Hồ Chí Minh-Tiểu sử bằng hình”. Ảnh nguồn sachdonga.vn

Mỗi trang sách sẽ mang đến một câu chuyện nhỏ về một mảnh ghép trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó tổng hợp thành bức chân dung tương đối hoàn chỉnh về vị lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc Việt Nam.

Trước đó, nhân kỷ kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), Công ty Cổ Văn hóa Đông A tổ chức biên soạn và phối hợp với Nhà xuất bản Đại học Sư phạm xuất bản cuốn sách Hồ Chí Minh-Tiểu sử dụng hình (ấn bản phổ thông). Cuốn sách giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp, làm bật những đóng góp quan trọng trong tiến trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuốn sách gồm 7 phần chính: Phần 1: Thơ và trưởng thành (1890-1911). Phần 2: Bôn ba tìm đường nghiên cứu nước (1911-1924). Phần 3: Hoạt động cách mạng tại nước ngoài (1924-1941). Phần 4: Lãnh đạo Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1941-1945). Phần 5: Lãnh đạo chiến chống Pháp (1945-1954). Phần 6: Lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ và thống nhất đất nước (1954-1969). Phần 7: Di sản Hồ Chí Minh (1969-).

thiet-ke-chua-co-ten.jpg

Cuốn sách không chỉ kể chuyện bằng chữ, mà còn bằng hình, với gần 700 bức ảnh, tranh vẽ, hình chụp hiện vật và tượng đài cùng một số bản đồ, lược đồ. Nhiều bức tranh ảnh chân dung và tư liệu quý trong cuốn sách này đã được Đông A sưu tập từ Trung tâm Lưu trữ hải ngoại Pháp tại Aix en Provence (ANOM), nơi cửa hàng giữ bộ tư liệu đồ mèo với khoảng 8.000 trang về Chủ tịch Hồ Chí Minh, và nhiều bảo tàng trong nước. Thông qua ngôn ngữ hình ảnh, cuộc đời và di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được xây dựng một cách sống động, dễ dàng tiếp nhận đối với đông đảo bạn đọc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tìm ký ức thời gian qua sách hiếm

Tìm ký ức thời gian qua sách hiếm

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Ấn hành cách đây trên dưới nửa thế kỷ và là bản lưu duy nhất, nhiều đầu sách hiếm tại kho Địa chí của Thư viện tỉnh Gia Lai đã đáp ứng nhu cầu nghiên cứu tài liệu của độc giả hay đôi khi chỉ là mong ước tìm về ký ức thời gian khi được cầm trên tay một cuốn sách xưa cũ.

'Miền sông nước' của Bùi Quang Lâm

'Miền sông nước' của Bùi Quang Lâm

Văn học - Nghệ thuật
Họa sĩ Bùi Quang Lâm (1960) trình làng 70 tác phẩm bằng chất liệu Acrylic với chủ đề "Miền sông nước" tại số 81 Trần Quốc Thảo, quận 3, TP HCM (trụ sở Liên hiệp Các Hội Văn học Nghệ thuật TP HCM). Triển lãm khai mạc vào lúc 9 giờ ngày 28-9-2024.
Hiểu sử một cách đơn giản với cuốn sách "Lược sử nước Việt bằng tranh"

Hiểu sử một cách đơn giản với cuốn sách "Lược sử nước Việt bằng tranh"

Sách hay
(GLO)- “Lược sử nước Việt bằng tranh” không phải cuốn sách đầu tiên tóm tắt lịch sử nhưng lại đón nhận nhiều phản hồi tích cực từ các độc giả trẻ trong thời gian gần đây. Việc thay đổi cách thể hiện ấn phẩm và cách tiếp cận độc giả đã giúp lịch sử không còn là những cột mốc khô khan.
Ba cuốn sách kỹ năng mềm genZ cần bỏ túi

Ba cuốn sách kỹ năng mềm GenZ cần bỏ túi

Chuyển động trẻ

(GLO)- Làm thế nào để tuân thủ kỷ luật cũng chưa biết cách làm chủ trong giao tiếp? Làm gì để giữ vững bản lĩnh trước những rủi ro? Dưới đây là 3 cuốn sách kỹ năng mềm GenZ cần bỏ túi sẽ giúp bạn giải quyết được các câu hỏi trên.