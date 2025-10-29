Phát hành 500 bản giới hạn cuốn sách “Hồ Chí Minh-Tiểu sử bằng hình”

500 bản giới hạn, đánh số từ HCM 001 đến HCM 500 phát hành tới độc giả. Mỗi bản được phát hành đều là duy nhất. Sách được bọc bìa vải, in hình chân dung Nguyễn Ái Quốc năm 1924, phía sau là cung điện Versailles. Phần nhãn tên ở bìa 1 và gáy được in trên giấy mỹ thuật và dán thủ công lên bề mặt vải. Sách khổ 25 × 30 cm, gồm 324 trang. Ruột in trên Couche Matt định lượng 150gsm. Giá phát hành sách 2.000.000 đồng/cuốn.

Bản giới hạn cuốn sách “Hồ Chí Minh-Tiểu sử bằng hình”. Ảnh nguồn sachdonga.vn

Mỗi trang sách sẽ mang đến một câu chuyện nhỏ về một mảnh ghép trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó tổng hợp thành bức chân dung tương đối hoàn chỉnh về vị lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc Việt Nam.

Trước đó, nhân kỷ kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), Công ty Cổ Văn hóa Đông A tổ chức biên soạn và phối hợp với Nhà xuất bản Đại học Sư phạm xuất bản cuốn sách Hồ Chí Minh-Tiểu sử dụng hình (ấn bản phổ thông). Cuốn sách giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp, làm bật những đóng góp quan trọng trong tiến trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuốn sách gồm 7 phần chính: Phần 1: Thơ và trưởng thành (1890-1911). Phần 2: Bôn ba tìm đường nghiên cứu nước (1911-1924). Phần 3: Hoạt động cách mạng tại nước ngoài (1924-1941). Phần 4: Lãnh đạo Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1941-1945). Phần 5: Lãnh đạo chiến chống Pháp (1945-1954). Phần 6: Lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ và thống nhất đất nước (1954-1969). Phần 7: Di sản Hồ Chí Minh (1969-).

Cuốn sách không chỉ kể chuyện bằng chữ, mà còn bằng hình, với gần 700 bức ảnh, tranh vẽ, hình chụp hiện vật và tượng đài cùng một số bản đồ, lược đồ. Nhiều bức tranh ảnh chân dung và tư liệu quý trong cuốn sách này đã được Đông A sưu tập từ Trung tâm Lưu trữ hải ngoại Pháp tại Aix en Provence (ANOM), nơi cửa hàng giữ bộ tư liệu đồ mèo với khoảng 8.000 trang về Chủ tịch Hồ Chí Minh, và nhiều bảo tàng trong nước. Thông qua ngôn ngữ hình ảnh, cuộc đời và di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được xây dựng một cách sống động, dễ dàng tiếp nhận đối với đông đảo bạn đọc.