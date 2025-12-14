Tin thế giới tối 14-12: Ukraine chống lại hơn 700.000 quân, giành thêm vị trí ở Pokrovsk

(GLO)- Ukraine chống lại hơn 700.000 quân, giành thêm vị trí ở Pokrovsk; Cảnh sát Mỹ truy lùng kẻ xả súng tại trường đại học khiến 2 sinh viên thiệt mạng; Miền Bắc Nhật Bản chìm trong bão tuyết;... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 14-12-2025

Ukraine chống lại hơn 700.000 quân, giành thêm vị trí ở Pokrovsk

Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi. Ảnh: hromadske.ua

Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết quân đội nước này trong những tuần qua đã giành lại khoảng 16 km2 ở phía bắc Pokrovsk.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Telegram hôm 13-12, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi viết rằng số lượng binh sĩ được Nga điều động tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt đã đạt gần 710.000 người. Tuy nhiên, lực lượng Kiev đã tổ chức một số hoạt động nhằm ngăn phía Moscow tăng cường lực lượng và bù đắp tổn thất trong giao tranh.

Ông Syrskyi cũng khẳng định gần đây không nhận được báo cáo về việc quân Kiev để mất lãnh thổ tại các mặt trận Kupiansk, Kostiantynivka và Prydniprovskyi.

Trước đó, vào ngày 9/12, ông Syrskyi đã thông báo với các cơ quan truyền thông về việc binh sĩ Ukraine đang kiểm soát gần 13km2 trên tổng số 29km2 diện tích thành phố Pokrovsk.

Cảnh sát Mỹ truy lùng kẻ xả súng tại trường đại học khiến 2 sinh viên thiệt mạng

Hơn 400 nhân viên thực thi pháp luật Mỹ đã được triển khai khi cảnh sát đẩy mạnh truy tìm nghi phạm vụ xả súng tại Đại học Brown tối ngày 13-12, khiến 2 sinh viên thiệt mạng và 9 người bị thương.

Ảnh chụp từ camera giám sát cho thấy hình ảnh nghi phạm nổ súng. Ảnh: foxnews

Theo các quan chức, tay súng đã trốn thoát sau khi xả súng vào các sinh viên trong tòa nhà kỹ thuật Barus&Holley của Đại học Brown, nơi các cửa ngoài không khóa vì đang diễn ra kỳ thi tại đây. Tòa nhà này là nơi đặt các phòng học và phòng thí nghiệm của các khoa kỹ thuật và vật lý của trường.

Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông đã được báo cáo về tình hình mà ông gọi là "kinh khủng" và kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân và những người bị thương.

Hungary: Hàng chục ngàn người biểu tình đòi thủ tướng từ chức

Ngày 13-12, một cuộc biểu tình tại thủ đô Budapest của Hungary đã thu hút ít nhất 50.000 người tham gia. Đám đông người biểu tình yêu cầu Thủ tướng Viktor Orban từ chức vì cho là chính phủ của ông không hành động trước những cáo buộc lạm dụng trẻ em tại các cơ sở do nhà nước quản lý.

Biểu tình lại bùng phát ở thủ đô Budapest, Hungary. Ảnh: Euractive

Kể từ khi trở lại nắm quyền năm 2010, nhà lãnh đạo theo đường lối dân tộc chủ nghĩa này đã cam kết ưu tiên bảo vệ trẻ em, nhưng trong thời gian gần đây, chính phủ của ông liên tiếp bị chấn động bởi nhiều vụ bê bối lạm dụng trẻ em gây chú ý lớn. Cuộc biểu tình do lãnh đạo phe đối lập Peter Magyar kêu gọi, sau khi xuất hiện những cáo buộc mới tại một trung tâm giam giữ vị thành niên ở thủ đô.

Vụ bê bối mới nhất bùng phát sau khi xuất hiện đoạn video từ camera giám sát cho thấy giám đốc khi đó của trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên trên phố Szolo đã "đá vào đầu" một cậu bé. Bốn nhân viên của trung tâm đã bị bắt giữ trong tuần này và Chính phủ Hungary đã đặt tất cả các cơ sở tương tự dưới sự giám sát của cảnh sát.

Mưa bão tại Gaza khiến 11 người thiệt mạng, viên trợ gặp khó khăn

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13-12 đã điều tàu cứu trợ thứ 19, mang theo khoảng 1.300 tấn hàng viện trợ nhân đạo tới Dải Gaza.

Các hoạt động viện trợ của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho Gaza do tình hình nhân đạo được đánh giá vẫn ở mức nghiêm trọng dù giao tranh đã tạm lắng. Cơ quan quản lý dân sự tại Gaza ngày 13-12 cho biết một đợt thời tiết xấu mạnh kèm mưa lớn và gió lạnh đã khiến ít nhất 11 người Palestine thiệt mạng trong những ngày qua, đồng thời gây thiệt hại ước tính khoảng 4 triệu USD.

Mưa bão khiến nhiều người thiệt mạng và gây khó khăn cho hoạt động viện trợ tại Dải Gaza. Ảnh: CBCnews

Mưa lớn và gió mạnh đã làm sập nhiều công trình vốn bị hư hại từ trước do các cuộc giao tranh. Theo thống kê, ít nhất 13 ngôi nhà đã bị sập hoàn toàn, hơn 27.000 lều tạm bị cuốn trôi hoặc ngập nước, trong khi hơn 53.000 lều bị hư hại. Thiệt hại này ảnh hưởng trực tiếp tới hơn 250.000 người trong tổng số khoảng 1,5 triệu người trú ngụ tại các lều bạt và khu tạm cư, vốn không đủ khả năng chống chọi với mưa rét và gió mạnh.

Miền Bắc Nhật Bản chìm trong bão tuyết

Nhật Bản đã bắt đầu bước vào một mùa đông khắc nghiệt chưa từng có. Từ ngày 13-12, nhiệt độ trên toàn bộ khu vực phía Bắc nước này đã giảm rất nhanh, kéo theo một lượng tuyết lớn đổ xuống và cuồng phong dữ dội.

Nhật Bản đón mùa đông khắc nghiệt chưa từng có. Ảnh: NHK

Liên tục từ sáng 14-12, tốc độ gió đo được tại Hokkaido lên tới 28m/giây, còn các khu vực khác dao động từ 23,5m đến 25m/giây. Đặc biệt, tại các khu vực ngoài khơi, tốc độ gió lên tới 40m/giây. Bên cạnh đó, lượng tuyết rơi cũng dày kỷ lục, có nơi lên tới 156cm.

Bão tuyết và băng giá đang gây ảnh hưởng xấu tới giao thông và sinh hoạt của cư dân nhiều địa phương của Nhật Bản. Theo báo cáo của Công ty quản lý sân bay Hokkaido, chỉ tính riêng đến 13h ngày 14-12, sân bay Shin Chitose đã phải hủy 120 chuyến bay vì thời tiết khắc nghiệt. Bên cạnh đó, Công ty đường sắt Hokkaido cũng đã buộc phải tạm dừng 58 chuyến tàu cao tốc vì bão tuyết, đồng thời sẽ tiếp tục hủy 19 chuyến khác vào ngày 15-12.