Tin thế giới tối 1-1: Ukraine khẳng định vẫn kiểm soát Kupiansk, báo cáo các cuộc tấn công của UAV Nga

(GLO)- Ukraine khẳng định vẫn kiểm soát Kupiansk; Nga ồ ạt tập kích Ukraine bằng UAV; Mỹ, châu Âu bàn bước tiếp theo thúc đẩy tiến trình hòa bình Ukraine; Thụy Sĩ: Nổ quán bar ở khu nghỉ dưỡng, nhiều người thiệt mạng... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 1-1.

Ukraine khẳng định vẫn kiểm soát Kupiansk

Trong tuyên bố đưa ra đêm 31-12, người phát ngôn của Nhóm Chiến lược-Tác chiến Dnipro, Viktor Trehubov, cho biết thị trấn tiền tuyến Kupiansk ở tỉnh Kharkiv, Ukraine, vẫn nằm trong sự kiểm soát của quân đội Kiev “khi các hoạt động ‘dọn dẹp’ quân Nga đang diễn ra tại đây”.

Quang cảnh thị trấn Kupiansk nhìn từ trên cao. Ảnh: ua.news

Trang RBC Ukraine dẫn lời ông Trehubov nói: “Các lực lượng đối phương không thể tiến vào Kupiansk. Bất chấp việc Nga tăng cường binh sĩ cũng như các nỗ lực tấn công, đối phương vẫn thất bại. Hiện tại, chỉ có vài chục lính Nga đang ẩn nấp bên trong các căn hầm, và số lượng này đang giảm đi”.

Theo bản đồ của chuyên trang Deep State, vùng xám, tức nơi nổ ra các cuộc giao tranh giữa lính Nga và quân phòng thủ Ukraine, đang bao trùm trung tâm Kupiansk, trong khi vùng xanh tức nơi quân Ukraine tái kiểm soát lại chiếm phần lớn khu vực tây bắc thị trấn này.

Nga ồ ạt tập kích Ukraine bằng UAV

Không quân Ukraine cho biết, từ tối 31-12 đến sáng 1-1, lực lượng Nga đã triển khai 205 máy bay không người lái (UAV) tấn công nhằm vào nhiều khu vực trên lãnh thổ Ukraine.

Dòng xe di chuyển qua khu trung tâm Kiev trong tình trạng mất điện, sau khi một số cơ sở bị trúng đòn tập kích bằng UAV và tên lửa của Nga, ngày 31-12-2025. Ảnh: Reuters

Cuộc tấn công được đánh giá là một trong những đợt tập kích bằng UAV quy mô lớn nhất mà Ukraine phải đối mặt trong dịp năm mới. Không quân Ukraine cho biết, hoạt động đánh chặn được tiến hành với sự phối hợp của: máy bay chiến đấu, lực lượng tên lửa phòng không, đơn vị tác chiến điện tử, lực lượng UAV cùng các nhóm hỏa lực cơ động.

Theo số liệu sơ bộ cập nhật lúc 8h30 sáng 1-1, 176 UAV của Nga đã bị bắn rơi hoặc chế áp tại các khu vực phía Bắc, phía Nam và phía Đông Ukraine. Tuy nhiên, vẫn có 24 UAV đánh trúng mục tiêu tại 15 địa điểm trên cả nước, trong đó có các cơ sở hạ tầng năng lượng.

Mỹ, châu Âu bàn bước tiếp theo thúc đẩy tiến trình hòa bình Ukraine

Các quan chức Mỹ đã có cuộc điện đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia của Anh, Pháp và Đức, cùng đại diện cấp cao của Ukraine nhằm thảo luận các bước đi tiếp theo trong tiến trình ngoại giao hiện nay về chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, Steve Witkoff. Ảnh: Reuters

Thông báo trên mạng xã hội X vào ngày cuối cùng của năm 2025, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về vấn đề Ukraine, ông Steve Witkoff, cho biết các bên tập trung bàn cách thúc đẩy đối thoại theo hướng thực chất, trong đó có việc tăng cường các bảo đảm an ninh và xây dựng những cơ chế điều phối hiệu quả nhằm chấm dứt xung đột và ngăn nguy cơ tái bùng phát.

Ngoài ra, cuộc trao đổi cũng liên quan đến gói hỗ trợ tái thiết và phục hồi kinh tế Ukraine hậu xung đột, đồng thời nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới.

Cuộc điện đàm diễn ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh giữa Ukraine và các nước đối tác chủ chốt châu Âu, dự kiến sẽ diễn ra tại Pháp vào ngày 6-1-2026.

Thụy Sĩ: Nổ quán bar ở khu nghỉ dưỡng, nhiều người thiệt mạng

Vụ nổ lớn tại quán bar trong một khu trượt tuyết nghỉ dưỡng cao cấp ở Thụy Sĩ khiến nhiều người chết và bị thương.

Vụ nổ xảy ra vào rạng sáng ngày đầu năm mới 2026 tại một quán bar nổi tiếng, trong lúc nhiều người đang vui chơi mừng năm mới. Ảnh: OSIOSINT1/X

Sự việc xảy ra lúc rạng sáng 1-1 (giờ địa phương) ở quán Constellation Bar tại thị trấn Crans-Montana, khi du khách tập trung tại đây để đón năm mới. Phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát Thụy Sĩ cho hay: “Hơn 100 người có mặt bên trong quán bar khi vụ nổ xảy ra. Chúng tôi chứng kiến nhiều người chết và bị thương… Khu vực đó đã bị phong tỏa, và vùng cấm bay được thiết lập ở Crans-Montana”.

Trang Sky News dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết vụ nổ đã khiến ít nhất 10 người chết và 10 người bị thương. Giới chức xác định sự việc không liên quan tấn công khủng bố.

Giới chức địa phương đã phong tỏa hoàn toàn khu vực và thiết lập vùng cấm bay trên thị trấn Crans-Montana.

Tân thị trưởng New York tuyên thệ nhậm chức tại nhà ga tàu điện ngầm

Ông Zohran Mamdani đã chính thức trở thành Thị trưởng thành phố New York ngay sau thời khắc nửa đêm 1-1 (giờ địa phương), khi ông tuyên thệ nhậm chức tại một nhà ga tàu điện ngầm lịch sử đã ngừng hoạt động ở Manhattan.

Tổng Chưởng lý bang New York Letitia James (trái) chuẩn bị làm lễ tuyên thệ nhậm chức cho Thị trưởng đắc cử của New York Zohran Mamdani (giữa), tối 31-12-2025. Ảnh: AP

Ông Mamdani, đảng viên Dân chủ, trở thành nhà lãnh đạo Hồi giáo đầu tiên của thành phố lớn nhất nước Mỹ. Ông đặt tay lên kinh Quran khi thực hiện nghi thức tuyên thệ và chia sẻ: “Đây thực sự là vinh dự và đặc ân lớn nhất trong cuộc đời tôi”.

Mamdani bắt đầu đảm nhiệm một trong những vị trí chính trị chịu nhiều sức ép và được chú ý nhất tại Mỹ. Bên cạnh việc là thị trưởng Hồi giáo đầu tiên, ông cũng là người đầu tiên gốc Nam Á, người đầu tiên sinh ra tại châu Phi, và ở tuổi 34 - là thị trưởng trẻ nhất của New York trong nhiều thế hệ.