Tin thế giới tối 2-3: Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel và tuyên bố không đàm phán

(GLO)- Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel và tuyên bố không đàm phán; Iran không kích ít nhất sáu căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông; Mỹ xác nhận 3 máy bay F-15 bị rơi do sự cố bắn nhầm ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 2-3.

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel và tuyên bố không đàm phán

Ngày 2-3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa của lực lượng này đã được tiến hành nhằm vào văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và trụ sở của Tư lệnh không quân Israel.

Những vệt khói trên bầu trời Tel Aviv (Israel) khi hệ thống phòng không Israel đánh chặn tên lửa từ Iran ngày 1-3-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của IRGC nêu rõ: “Văn phòng của thủ tướng tội đồ thuộc chế độ phục quốc Do Thái và trụ sở tư lệnh không quân của chế độ này đã bị nhắm mục tiêu."

Thông báo cho biết các tên lửa Kheibar đã được sử dụng trong cuộc tấn công nói trên.

Theo hãng tin RIA Novosti của Nga ngày 2/3, qua ứng dụng nhắn tin Telegram, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao (SNSC) Iran, ông Ali Larijani khẳng định nước này “sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ.”

Ông Larijani cũng bác bỏ thông tin do báo The Wall Street Journal đăng tải, trong đó cho rằng ông đã thông qua Oman như một kênh trung gian nhằm tìm kiếm nối lại đàm phán với Washington. Ông khẳng định thông tin trên là sai sự thật, tái khẳng định Iran kiên quyết không tiến hành đàm phán với Mỹ.

Iran không kích ít nhất sáu căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông

Theo tờ The New York Times, ít nhất 6 căn cứ quân sự và địa điểm khác của Mỹ tại Trung Đông đã bị tấn công trong các cuộc không kích do Iran tiến hành.

Hình ảnh do người dùng đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 28-2-2026, ghi lại khoảnh khắc Iran tấn công một căn cứ của Mỹ ở Bahrain. Ảnh: UGC/AFP

Dẫn các hình ảnh vệ tinh, video và tuyên bố từ quân đội Mỹ, tờ báo cho biết các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Manama (Bahrain), các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq và Kuwait, cùng một cảng tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) được quân đội Mỹ sử dụng.

Theo nguồn tin trên, một số công trình, trong đó có các tòa nhà chứa thiết bị vệ tinh, bị hư hại nghiêm trọng hoặc phá hủy hoàn toàn. Hiện chưa có thông tin chính thức về thương vong của binh sĩ Mỹ trong các vụ tấn công này. Tuy nhiên, trước đó, giới chức Mỹ thông báo ba quân nhân nước này đã thiệt mạng trong các diễn biến liên quan.

Mỹ xác nhận 3 máy bay F-15 bị rơi do sự cố bắn nhầm

Ngày 2-3, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết 3 tiêm kích F-15 của nước này đang thực hiện nhiệm vụ bay hỗ trợ trong chiến dịch "Epic Fury" đã bị rơi dường như do sự cố bắn nhầm.

Phi cơ được cho là F-15 bị rơi tại Kuwait ngày 2-3. Video: X/AMK Mapping

Theo thông báo, trong quá trình tác chiến - bao gồm tấn công các máy bay, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái, các máy bay của Không quân Mỹ đã bị hệ thống phòng không của Kuwait bắn rơi.

Cả 6 thành viên phi hành đoàn đều đã thoát khỏi máy bay an toàn, được cứu trợ và đang ở trong tình trạng ổn định.

Phía Kuwait đã thừa nhận sự cố này. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Anh xây dựng phương án sơ tán công dân quy mô lớn khỏi Trung Đông

Chính phủ Anh đang khẩn trương xây dựng các phương án sơ tán công dân quy mô lớn khỏi khu vực Trung Đông bằng cả 3 đường hàng không, đường bộ và đường biển do căng thẳng lan rộng trong khu vực sau các cuộc không kích đáp trả lẫn nhau giữa Mỹ và Israel với Iran.

Nhiều quốc gia đang khẩn trương lên kế hoạch sơ tán công dân khỏi tình trạng leo thang hiện nay ở Trung Đông. Ảnh: AFP

Giới chức Anh ước tính hiện có ít nhất 200.000 công dân nước này đang ở Trung Đông, bao gồm nhiều người đi du lịch hoặc quá cảnh. Bộ Ngoại giao Anh kêu gọi công dân tại Bahrain, Israel, Palestine, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Kuwait đăng ký thông tin để cơ quan chức năng nắm tình hình và có biện pháp hỗ trợ cần thiết.

Ngoài ra, Thủ tướng nước này Keir Starmer cũng tuyên bố Anh sẽ không tham gia các cuộc không kích nhằm vào Iran và mọi hoạt động quân sự của London tại Trung Đông chỉ nhằm bảo vệ lợi ích và đồng minh.

Ukraine vượt qua mùa đông khắc nghiệt nhất từ đầu xung đột với Nga

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine đã vượt qua mùa đông khắc nghiệt nhất kể từ khi xung đột bùng nổ và vẫn bảo toàn được hệ thống năng lượng quốc gia.

Khói bốc lên sau vụ tấn công của Nga nhằm vào Kiev. Ảnh: Reuters

Trong bài phát biểu video tối 1-3, ông Zelensky cho biết Ukraine vẫn đứng vững sau nhiều năm xung đột, bảo vệ được hạ tầng năng lượng và đẩy lùi nhiều đợt tấn công quy mô lớn của Nga bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

"Hôm nay là ngày mà mỗi chúng ta có thể tự hào nói rằng: Chúng ta đã sống sót qua mùa đông khó khăn nhất trong suốt những năm xung đột. Chúng ta đã bảo vệ được hệ thống năng lượng của mình. Ukraine đã đẩy lùi số lượng lớn các cuộc tấn công quy mô lớn trong mùa đông này", ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo Ukrinform, trong suốt mùa đông, Nga đã phóng 738 tên lửa, hơn 14.670 bom dẫn đường và gần 19.000 máy bay không người lái vào Ukraine.